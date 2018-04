Villa Basilica e il Cammino di Santa Giulia: da Livorno a Brescia, passando per l'Altopiano delle Pizzorne

Altri articoli in Cronaca

domenica, 8 aprile 2018, 21:50

Benedetta da insperati tre giorni consecutivi di bel tempo primaverile si è chiusa la undicesima edizione di VerdeMura, manifestazione di piante, fiori, giardinaggio e vita all’aria aperta che pone Lucca al vertice delle manifestazioni italiane di settore

domenica, 8 aprile 2018, 19:06

Dopo il successo della cerimonia svoltasi stamani in Piazza San Martino con la consegna dei Gonfaloni ai Gonfalonierei di Terzieri cittadini nel pomeriggio, presso il campo di tiro della Compagnia Balestrieri Lucca (sito negli spalti delle mura urbane di fronte al baluardo di San Pietro) si è disputato il 18°...

domenica, 8 aprile 2018, 13:32

Le celebrazioni sono partite stamani dalla casermetta del baluardo San Pietro con un corteo storico che ha percorso le vie del centro per arrivare fino a piazza San Martino, dove l'intero gruppo in costume ha assistito alla messa in duomo

sabato, 7 aprile 2018, 16:34

Si è svolta ieri sera venerdì 6 aprile al Circolo Ricreativo di Piaggione, l’Assemblea paesana convocata dal Comitato per avere delucidazioni in merito all’interruzione dell’impianto di illuminazione del paese. Purtroppo gli assessori Bove e Marchini, e il sindaco Tambellini, invitati per fare chiarezza, non si sono presentati

sabato, 7 aprile 2018, 14:29

Con la consegna degli ultimi due monitor specializzati portato a termine il progetto di service per aumentare la dotazione strumentale dei Pronto Soccorso di Lucca e Valle del Serchio

sabato, 7 aprile 2018, 14:11

Tragedia sfiorata questa mattina sulla discesa di piazza S. Maria dove un risciò con quattro studentesse in gita ha investito da dietro la dottoressa Patrizia Martini e una bimba di quattro mesi in carrozzina