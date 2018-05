Cronaca



A Lucca l'esercito dei 1200 boy scouts

sabato, 19 maggio 2018, 23:06

di gabriele muratori

Sono spuntate come funghi nelle ultime ore le centinaia di tende igloo posizionate sul prato dell'ex campo Balilla, che tra oggi e domani, sarà il campo base di pernottamento dei circa milleduecento giovani scouts provenienti da tutta la regione, che quest'anno si sono dati appuntamento nella città dell'arborato cerchio per dare vita al raduno denominato "Fuoco di Pentecoste".

L'Agesci (associazione guide e scout cattolici italiani) in toscana è costituita da ben centotre gruppi, suddivisi in dodici zone, per un totale di circa diecimila soci tra ragazzi e capi. Poco più di un decimo di questi, animeranno le vie del centro storico di Lucca intervallandosi in una serie di incontri, tra giochi e convegni itineranti divisi in squadre e gruppi. Presso il baluardo di san Salvatore è presente la mensa fornita dalla Croce Rossa, da cui dopo cena, nella giornata di oggi, partiranno i cortei che si muoveranno verso piazza san Francesco per il concerto tenuto da una musicale di imprinting scout. Al termine della musica, le chiese del centro, aperte fino a tarda notte, ospiteranno una serie di veglie di preghiera e riflessione, mentre domenica sarà il momento dei laboratori e incontri di confronto. Il tutto si concluderà nel primo pomeriggio con la santa messa alle 14 tenuta dal vescovo di Lucca Italo Castellani.