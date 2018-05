Cronaca



A Palmata arriva quasi un milione di euro per risolvere la frana che compromette la viabilità del paese

venerdì, 4 maggio 2018, 12:17

L’obiettivo del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord è stato raggiunto: la Regione Toscana ha stanziato 965mila euro, per le opere di consolidamento di una porzione di versante in frana in località Palmata, nel comune di Lucca.

Ad annunciarlo è stata la Giunta regionale, che ha reso noto i contenuti del terzo atto integrativo dell’Accordo di programma tra Ministero dell’Ambiente e Regione. Tra i progetti che hanno ottenuto lo stanziamento, figurano appunto anche le risorse che proprio il Consorzio aveva richiesto per il Solco Grande, affluente del Rio Carraia, su cui da tempo insiste un importante movimento franoso.

“Si tratta, di sicuro, di una bellissima notizia per la sicurezza del nostro territorio – commenta il presidente del Consorzio, Ismaele Ridolfi – I nostri sforzi trovano così, oggi, piena concretezza. Gli uffici consortili hanno predisposto, da tempo, il progetto esecutivo dell’opera: l’intervento, quindi, è immediatamente cantierabile. Potremo in questo modo, fornire una risposta importante, ai problemi idraulici segnalati nella zona sia dalle Amministrazioni pubbliche, sia dai cittadini: la soddisfazione, quindi, non può che essere molta”.

“Ringrazio la Regione Toscana per il finanziamento erogato e il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord per l'attenzione rivolta a questa zona, così delicata del nostro territorio – ha affermato il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini – in questo modo sarà possibile consolidare il movimento franoso ed evitare danni maggiori”.

Il progetto, adesso finanziato, si propone di risolvere in maniera definitiva il problema che insiste il versante est del Solco, e che arriva fino a compromettere la stabilità di via di Palmata.