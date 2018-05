Cronaca



Anteprima Vini della Costa Toscana per tutto il week-end nelle sale del Real Collegio di Lucca

sabato, 5 maggio 2018, 14:13

di Eleonora Pomponi Coletti

Si è aperta questa mattina, con il taglio del nastro nel chiostro del Real Collegio da parte del sindaco di Lucca Alessandro Tambellini, l’edizione 2018 dell’Anteprima vini della Costa Toscana; la cerimonia è stata accompagnata dall’orchestra per porre l’accento sulla sinergia con Lucca Classica Music Festival per questa edizione 2018. Il festival musicale, prodotto dall’Associazione musicale Lucchese, organizzerà nel chiostro e nelle sale del Real Collegio esibizioni aperte al pubblico per tutta la durata di Anteprima Vini.

Organizzato dall’associazione Grandi Cru e da Event Service Tuscany, nella sua diciassettesima edizione oltre alle 600 etichette presenti e ai 100 viticoltori delle provincie toscane affacciate sul Tirreno, sarà celebrato un grande anniversario: il cinquantesimo anno di storia del padre della Costa Toscana, il Sassicaia. Con una verticale di cinque assaggi condotta da Daniele Cernilli, saranno ripercorsi cinque decenni di un vino divenuto mito e simbolo di eccellenza italiana nel mondo.

Il primo piano del Real Collegio ospiterà una galleria di produzioni della Costa, da Massa Carrara fino a Grosseto, passando per Lucca, Pisa e Livorno, poiché non solo le etichette più celebri fanno grande la reputazione della Toscana nel panorama mondiale, ma anche le giovani aziende che scelgono la strada dell’autenticità nelle proprie produzioni.

Ampio spazio sarà dato anche alle province toscane dell’entroterra, con la rete dell’Urlo del vino, che ha come presidente il viticoltore Gino Fuso Carmignani, alle quali saranno dedicate le sale ospiti nazionali.

Al Chianti è dedicata una masterclass dal titolo “Selvapiana. La storia del Chianti Rufina”, con un percorso di degustazione che parte dal 1965 e si sviluppa in una verticale di Bucerchiale dalla prima annata risalente al 1979 per arrivare ai giorni nostri.

A questo laboratorio e alla verticale celebrativa del Sassicaia si aggiungono altri appuntamenti come “Etna. Il rosso del vulcano”, che prevede un orizzontale di Nerello nella vendemmia 2014, annata che fu difficile per tutta l’Italia peninsulare ma eccellente per la Sicilia; poi “Il Re Nebbiolo” che prevede un percorso alla scoperta di un grande vitigno per territori diversi: Barolo, Barbaresco, Lessona.

Come ogni anno, Anteprima Vini da una grande importanza all’aspetto internazionale dell’evento con una selezione di viticoltori ungheresi selezionati da Tibor Gar, figlio del grande enologo magiaro dell’Ornellaia prematuramente scomparso, anche lui produttore ed enologo nella sua terra d’origine.

“Il Giardino di Anteprima”, al piano terra del Real Collegio, ad ingresso gratuito, propone invece una selezione di prodotti enogastronomici d’eccellenza, accompagnati da una selezione di vini della Costa. Prosegue anche per questa edizione la collaborazione con l’Accademia Maestro d’Olio di Fausto Borella che domani, alle ore 17, presenterà una selezione di oli premiati con le corone dell’Accademia, e con la Manifattura Sigaro Toscano con l’organizzazione dello spazio Fumoir dove è possibile abbinare a una piacevole degustazione di sigari una selezione esclusiva di distillati.

Per esplorare i sensi in un viaggio nella storia, da non perdere domani alle ore 11:30 “Il naso racconta. Dal terroir francese alla costa toscana”, a cura dell’Associazione Napoleone ed Elisa da Parigi alla Toscana con Simonetta Pardini.

Non solo vino d’eccellenza con Anteprima Vini ma anche cultura e spettacolo, tutto a due passi dalle Mura.