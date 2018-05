Cronaca



Bilancio in positivo per la Fondazione BML

mercoledì, 2 maggio 2018, 12:49

di eliseo biancalana

"Siamo qui per presentare i risultati dell'esercizio 2017 - ha esordito il presidente della Fondazione BML Oriano Landucci -. Siamo abbastanza soddisfatti". Dopo il segno negativo del 2016, nel 2017 la Fondazione è tornata in avanzo, per un valore di circa 1 milione e 250mila euro.



I dati sono stati presentati oggi in conferenza stampa. Ad affiancare il presidente, il vicepresidente del consiglio di indirizzo Fosco Bertoli e il vicepresidente del cda Andrea Palestini.Il risultato positivo ha permesso alla Fondazione di confermare per il 2018 un budget erogativo di 1 milione di euro. Cultura, educazione, volontariato, sviluppo locale e protezione e ricerca ambientale sono i settori di intervento della Fondazione. 160 i progetti sostenuti nel 2017, di cui 123 verso enti privati ed associazioni per oltre 840mila euro, e 37 verso istituzioni pubbliche per oltre 155mila. Tante le richieste che sono arrivate alla Fondazione (432 nel 2017), che hanno reso inevitabile un'operazione di selezione. Nel 2017, ad arte, cultura e beni culturali sono andati 383mila euro, 182mila ad educazione, istruzione e formazione, mentre invece a volontariato, filantropia e beneficenza sono arrivati 174mila euro, 235mila allo sviluppo locale, all'ambiente 20mila.Landucci ha anche commentato la recente chiusura in negativo del bilancio della Banca del Monte di Lucca (in cui la Fondazione Bml ha una quota del 20 per cento, un altro 20 lo ha la Fondazione Crl, il 60 Carige).



Il presidente ha sottolineato che si tratta di un dato previsto, ma nel 2018 i dati dovrebbero tornare in pareggio e dal 2019 in positivo. Per quanto riguarda le difficoltà di Carige, Landucci ha espresso la sua fiducia verso i vertici della banca.Tra le iniziative svolte dalla Fondazione, il presidente ha ricordato gli incontri pubblici che si svolgono all'Auditorium in piazza San Martino, le mostre tenute a Villa Argentina a Viareggio e la mostra diffusa su Deredia. Significativo pure l'impegno sull'accessibilità del centro storico. Landucci ha però ricordato soprattutto l'aiuto della Fondazione al "vivaio" delle associazioni lucchesi, come elemento di servizio dell'ente di erogazione al territorio.