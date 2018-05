Blitz della polizia a Sant'Anna, arresti per spaccio e beni sequestrati

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 18 maggio 2018, 12:38

Parte da Lucca la sfida all'inquinamento acustico nell'area transfrontaliera per quanto riguarda, in particolare, il trasporto merci, la logistica e i nodi strategici dell'industria locale in rapporto alle aree più densamente abitate

venerdì, 18 maggio 2018, 12:18

Sono state 40 le candidature e autocandidature pervenute al comune e fra queste la commissione ha individuato 20 nominativi di cittadine e di donne appartenenti alle associazioni datoriali e sindacali, alle organizzazioni del terzo settore, ai partiti politici e agli ordini professionali, così come stabilito dal Regolamento per le pari...

venerdì, 18 maggio 2018, 08:48

Grande attesa a Lucca per l'edizione 2018 di "Maremma che Jack" che domenica 20 maggio li vedrà indiscussi di un mega raduno, organizzato presso il Centro Cinofilo Flyingdog in via Sillori a Lucca, dall'associazione Jack Russell Terrier Italia, capitanata dai fondatori Mirko Tomasetto e Ramona Cusma

giovedì, 17 maggio 2018, 17:46

Un più che comprensibile sfogo, quello di Sharon, la madre di un giovane studente di Torre del Lago che frequenta un istituto del centro storico, e che nel primo pomeriggio di martedì è stato picchiato da cinque bulli di età attorno ai 20 anni, che con una cattiveria e una...

giovedì, 17 maggio 2018, 16:39

Sono state tre le automobili coinvolte in un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi attorno alle ore 15, all'incrocio tra via Roosevelt e via Paolini a san Marco, dove nel forte impatto, una delle tre, una fiat cinquecento, si è rovinosamente ribaltata

giovedì, 17 maggio 2018, 16:02

Accompagnato al comando di piazzale San Donato, è stato accertato che si trattava di un cittadino nigeriano sprovvisto del permesso di soggiorno. Dall'ispezione delle tasche degli indumenti è stato rinvenuto un sacchetto sigillato contenente tre grammi di marijuana e 40 euro, provento dell'attività di parcheggiatore abusivo, il tutto posto sotto...