Blitz della polizia a Sant'Anna, tre arresti per spaccio e beni sequestrati

sabato, 19 maggio 2018, 09:08

di gabriele muratori

Si è conclusa con successo, nella mattinata di ieri, dopo circa un anno di indagini, l'operazione denominata "Sforza 2018", condotta dagli uomini della squadra mobile di Lucca, con l'appoggio del reparto prevenzione crimine di Firenze e dall'unità cinofila antidroga di Padova, e che ha portato all'arresto di una famiglia di stranieri dedita allo spaccio continuativo di sostanze stupefacenti.

I tre che sono finiti in manette sono Lisi Adelina di 40 anni albanese, il figlio Lisi Hasan di 23, albanese, ed il genero della donna, Ungureanu Daniel Valentin, 28 anni, rumeno, arrestati all'interno dei propri appartamenti in un condominio popolare in via Carlo Sforza a sant'Anna.

Tutto è partito dopo la precedente operazione del 2017, dove nello stesso condominio abitato dagli arrestati, fu sgominata un'altra attività sempre di spaccio, gestita dall'allora famiglia di origini marocchine Jarmouni, che abitava nello stesso pianerottolo dei Lisi. Dagli strascichi dell'operazione del 2017, e dalle numerose segnalazioni ed esposti che molti residenti della zona e soprattutto del condominio presentavano alle forze dell'ordine, si è quindi conclusa ieri l'indagine che ha fatto arrestare i nuovi commercianti dello spaccio, che con tutta libertà avevano rimpiazzato i Jarmouni, prendendo il loro posto nel mercato dello smercio di droga nella zona di sant'Anna.

"I Lisi erano riusciti a farsi il nome nell'ambiente dello spaccio di stupefacenti, imponendo e costringendo gli altri condomini del palazzo ad accettare questa situazione" - riferisce il questore Vito Montaruli – "purtroppo anche il livello di omertà dei vicini favoriva questa condizione, dove giornalmente, sulle scale e sul ballatoio del palazzo, venivano smerciate decine e decine di dosi, tra cocaina, erba e hashish".

Minacce e intimidazioni da parte dei Lisi, oltre che compensi con piccole somme di soldi in altri casi, facevano sì che i residenti lasciassero libero sfogo a questa situazione, che ha avuto poi conclusione nella mattinata di venerdì. Una lunga indagine alla quale gli uomini della polizia hanno assistito all'acquisto di droga da parte anche di molti giovanissimi tra cui molti minorenni, i quali erano soliti consumare le sostanze anche nel cortile della via. Molti comunque gli acquirenti che ogni giorno si recavano ad acquistare le dosi, tra cui anche clienti che non avendo danaro a disposizione, per pagare quanto richiesto, si presentavano con sacchi di alimentari e/o capi d'abbigliamento rubati in vari esercizi commerciali della zona.

Chiari e molto coloriti i dialoghi e le immagini video registrate dalle telecamere nascoste nei pressi del palazzo e nel pianerottolo, dove tra le prime ore del mattino fino a tarda sera, si rilevava un continuo via vai di gente che si presentava alla porta dell'appartamento. Il via all'operazione, ha visto la perquisizione di ben tredici appartamenti del condominio, ricercando quindi possibili favoreggiamenti tra i vicini, e perquisendo anche i locali a comune del palazzo, dove appunto nel vano ascensore sono stati rinvenuti circa 15 grammi di cocaina. Il resto delle sostanze stupefacenti assieme a vari attrezzi per la preparazione e il confezionamento, sono stati poi rinvenuti nell'appartamento dei Lisi, all'interno della stanza lavanderia, per un altro complessivo di due chili di marijuana e un chilo e mezzo di hashish.

Quantificato in circa diecimila euro il valore della cocaina rinvenuta, in circa ventimila euro il valore della marijuana e in ottomila euro il valore dell'hashish. Un mercato fiorente che fruttava ai Lisi tra i sette e gli ottomila euro la settimana, i quali, per sbarazzarsi del contante, investivano in immobili i proventi delle vendite.

Difatti, nell'operazione, sono stati posti sotto sequestro due immobili terratetto da ristrutturare, acquistati dai Lisi come investimento, uno posto nel comune di Capannori e l'altro posto nel comune di Porcari, oltre a due terreni agricoli posti in Lucca, uno in via di Sillori a Nave e l'altro in via di Polla a Meati. E durante le perquisizioni, sui due terreni agricoli recintati, sono stati rilevati oltre a danaro contante ben nascosto (trentacinquemila euro in tutto), due allevamenti di cani di grossa taglia, (soprattutto pit bull e doghi argentini), alloggiati in vetuste baracche abusive, malnutriti e ammalati, che erano poi destinati alle vendite su Internet per un valore di circa milleduecento euro l'uno.

Per i poveri animali, è stata fatta la segnalazione alla polizia municipale, per procedere poi allo spostamento in zona più idonea e soprattutto per essere curati e controllati uno ad uno. Valore dei quattro immobili sequestrati, circa 250 mila euro, ai quali si aggiunge anche il sequestro di una vettura Bmw di grossa cilindrata nuova fiammante, di proprietà del rumeno arrestato.