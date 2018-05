Cronaca



Bullismo al Carrara, il preside Lazzari: "Il professore è sereno"

martedì, 15 maggio 2018, 15:30

di barbara ghiselli,eliseo biancalana

"Ci sono i tutor che stanno seguendo questi ragazzi, uno è rientrato, gli altri due entreranno a breve. Ora hanno ovviamente il pensiero dei compiti. Stanno facendo un percorso un po' programmato" ha detto il preside Cesare Lazzari, riguardo ai tre ragazzi che sono stati sospesi dopo i noti episodi di bullismo avvenuti all'ITC Francesco Carrara. Lazzari era oggi al provveditorato per partecipare alla conferenza stampa per la presentazione di una app contro il bullismo.

I ragazzi dovranno ora mettersi in pari con il programma per poter passare l'anno scolastico. "Loro sono a casa però anche quelli che erano in classe hanno subito un po' la pressione. Sono giorni in cui è stato difficile fare lezione. Quindi su tutta la classe c'è stata e ci sarà attenzione" ha affermato il preside. "Tutti i professori hanno parlato con la classe per capire. Due volte sono tornati gli psicologi. Lo psicologo è venuto sia dopo le sospensioni e tornerà ora quando tutti i tre ragazzi ritorneranno in classe, perché deve vedere le dinamiche della classe. Questo è oggetto di discussione e di attenzione". Intanto il docente vittima di bullismo sta continuando a svolgere il proprio lavoro. "È sereno" ha affermato Lazzari, che non ha voluto esprimersi su eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti del professore per non aver denunciato al preside gli episodi di cui è stato vittima.

Lazzari ha giudicato positivamente l'applicazione per segnalare episodi di bullismo presentata stamani. "Avrei gradito che ci fossero state segnalazioni pertinenti, precise, mirate – ha detto il preside con riferimento agli episodi di bullismo avvenuti – ma queste non ci sono state. Ci sono state solo segnalazioni molto generiche che impedivano poi di poter attivarsi per tempo".

Seppur tardivamente, i ragazzi si sono scusati per il loro comportamento. "Mi sembra ci sia una collaborazione – ha detto il preside. – Li vedo motivati a dimostrare che loro non sono quella rappresentazione che è stata data, che loro stessi hanno dato di loro".