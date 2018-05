Cronaca



Cade da un ponteggio: dipendente di una ditta edile soccorso da Pegaso

venerdì, 11 maggio 2018, 15:47

di gabriele muratori

Brutto incidente avvenuto in un cantiere edile questa mattina a santa Maria del Giudice, dove un operaio di una ditta edile che stava lavorando alla ristrutturazione di un immobile è caduto da un ponteggio finendo rovinosamente a terra riportando un grave trauma toracico. Allertati immediatamente i soccorsi, sono giunti sul posto l'automedica del 118 ed un'autoambulanza della misericordia di Massa Macinaia, oltre ad una squadra dei vigili del fuoco per mettere eventualmente in sicurezza l'ambiente. Rimasto fortunatamente sempre cosciente, l'uomo è stato comunque valutato come grave dai sanitari e addirittura ne è stato predisposto il veloce trasporto in codice rosso presso il vicino ospedale di Cisanello tramite l'elicottero Pegaso della Regione Toscana che è atterrato nei pressi della zona. L'uomo è tutt'ora monitorato costantemente e sotto osservazione, ma pare non sia in pericolo di morte. Come di rito, sono intervenuti sul luogo i tecnici del servizio di prevenzione e sicurezza dell' azienda Azienda USL Toscana nord ovest per ricostruire le dinamiche di quanto avvenuto e valutare eventuali responsabilità.