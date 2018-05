Cronaca



Congresso Uil Fpl dedicato a Villa Santa Maria: Casciani confermato segretario

martedì, 8 maggio 2018, 12:50

Il congresso della Uil Fpl di Lucca che si è svolto giovedì all'hotel Bixio di Lido di Camaiore ha confermato segretario provinciale Pietro Casciani, al termine di un'assemblea molto partecipata a cui hanno preso parte oltre 70 delegati provenienti da tutti i settori della funzione pubblica, enti locali, terzo settore e sanità.



Presente anche il segretario regionale Uil Fpl Toscana, Mario Renzi. Presente anche il sindaco Alessandro Del Dotto. Il segretario provinciale Pietro Casciani durante la sua relazione introduttiva al congresso ha toccato tutti i temi più importanti del settore, a livello provinciale e non solo, partendo comunque da un dato di fatto che mette in risalto il lavoro svolto dalla Uil Fpl in questi anni, premiato dai risultati delle elezioni delle Rsu che si sono svolte un paio di settimane fa. Elezioni che hanno visto la Uil Fpl primeggiare nella sanità a Lucca, dove è risultato il primo sindacato. In Versilia, inoltre, ha aumentato i propri voti risultando comunque il primo fra i sindacati confederali. Successo anche nell'ambito degli enti locali: la totalità dei seggi della Camera di Commercio di Lucca è a firma Uil Fpl che risulta essere il primo sindacato nei Comuni della Garfagnana.



Ottimi risultati anche a Gallicano, Montecarlo, Massarosa e Seravezza. Ma è sul terzo settore che si è concentrata l'attenzione del segretario Casciani durante la sua relazione nel quadro di un congresso dedicato infatti alle 51 lavoratrici di Villa Santa Maria che hanno perso il posto di lavoro e, in generale, alla crisi del terzo settore, in particolare delle cooperative sociosanitarie. Casciani ha inoltre ribadito la volontà di portare avanti gli importanti corsi di formazione che vedono la collaborazione della Uil Fpl con Opes Formazione. Spazio anche alla collaborazione con AIUC toscana e la novità una collaborazione con il gruppo Pasquale Sgro Esperti di fama Nazionale della Sicurezza sul Lavoro e il suo fumetto Ispettore Felicino per portare sempre più Sicurezza sul lavoro in Sanità come negli Enti Locali. Alla fine il congresso oltre a riconfermare Casciani come segretario ha eletto tutta la segreteria che sarà formata anche da Andrea Lunardi, Alessandro Di Vito, per i medici, Giorgio Merlini Coordinatore Enti Locali, Riccardo Paganelli Resp. Della Contrattazione per la Dirigenza Sanitaria l'Ing. Franco Becarelli e Alessandro Barsotti e infine per il Terzo Settore Paola Paganelli e Stefania Fontanini.