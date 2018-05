Cronaca



Donatella Buonriposi tranquillizza tutti: "Non sono stata colpita da alcun bullo"

sabato, 5 maggio 2018, 14:26

La dirigente dell'ufficio scolastico provinciale Donatella Buonriposi si è fatta fotografare in via Vittorio Veneto con Alessandro Sesti per tranquillizzare amici e conoscenti sulla presunta aggressione di cui sarebbe rimasta vittima.

"Si è trattato di un equivoco - spiega Buonriposi - Durante il convegno di ieri in Provincia stavo spiegando che bisogna stare attenti ai fenomeni di bullismo e che anche a me, nel tentativo di prendere il telefonino ad un alunno in classe è capitato quasi di essere affrontata in malo modo, ma non è mai successo nulla né tantomeno io sono mai stata vittima di bullismo a scuola. Siccome si era diffusa la voce, approfitto di questo scatto fotografico per tranquillizzare tutti".