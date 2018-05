Doppio appuntamento con le risate nel segno dell'inclusione sociale

Altri articoli in Cronaca

martedì, 15 maggio 2018, 15:30

Il commento del preside dell''ITC Francesco Carrara Cesare Lazzari, riguardo ai tre ragazzi che sono stati sospesi dopo i noti episodi di bullismo. Lazzari era oggi al provveditorato per partecipare alla conferenza stampa per la presentazione di una app contro il bullismo

martedì, 15 maggio 2018, 15:29

Da oggi sarà attiva anche a Lucca YouPol, la nuova app della polizia di stato, scaricabile direttamente sullo smartphone da Apple Store e Play Store, che consente di inviare segnalazioni alla sala operativa della questura, anche in via anonima, se si è testimone o si è venuto a conoscenza di...

martedì, 15 maggio 2018, 13:27

Il progetto della campagna di crowdfunding della Fondazione Il Cuore si scioglie finanzierà l'allestimento del parco giochi di San Donato con giochi inclusivi

martedì, 15 maggio 2018, 12:45

Tra i beni ci sono interi edifici, appartamenti, ex ospedali e rustici con vista mozzafiato. La scadenza per presentare la propria offerta è fissata per l'11 giugno

martedì, 15 maggio 2018, 12:40

Una macchina è ribaltata questa mattina in via dei Fossi, nel tratto tra Porta San Jacopo e Madonna dello Stellare. All'interno dell'abitacolo c'era un uomo, trasportato in ospedale, ma rimasto comunque sempre cosciente dopo l'impatto

martedì, 15 maggio 2018, 09:59

Parte il progetto “Ti accompagniamo noi” dell’associazione Luccasenzabarriere onlus. Da lunedì 21 maggio, le persone anziane, disabili e non autosufficienti (anche per motivi temporanei) potranno usufruire di un servizio di trasporto gratuito curato dai volontari della associazione, che di recente è entrata a far parte del tavolo per la disabilità...