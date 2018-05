Festeggiato il compleanno di "Donne in pista"

Altri articoli in Cronaca

sabato, 19 maggio 2018, 12:22

Quest'anno Auser ha scelto di presentare al Festival Nazionale del Volontariato l'esperienza del Progetto Auser Abitare Solidale che, da tre anni, si è costituito in una vera e propria associazione a tema

sabato, 19 maggio 2018, 09:08

Blitz della polizia in via Sforza che ha portato all'arresto di madre, figlio e genero, tutti e tre rumeni, ritenuti responsabili di spaccio aggravato per aver ceduto lo stupefacente anche a minorenni. Un'attività estremamente redditizia che ha permesso alla famiglia di acquistare due immobili a Capannori e a Porcari, entrambi...

venerdì, 18 maggio 2018, 12:38

Parte da Lucca la sfida all'inquinamento acustico nell'area transfrontaliera per quanto riguarda, in particolare, il trasporto merci, la logistica e i nodi strategici dell'industria locale in rapporto alle aree più densamente abitate

venerdì, 18 maggio 2018, 12:18

Sono state 40 le candidature e autocandidature pervenute al comune e fra queste la commissione ha individuato 20 nominativi di cittadine e di donne appartenenti alle associazioni datoriali e sindacali, alle organizzazioni del terzo settore, ai partiti politici e agli ordini professionali, così come stabilito dal Regolamento per le pari...

venerdì, 18 maggio 2018, 08:48

Grande attesa a Lucca per l'edizione 2018 di "Maremma che Jack" che domenica 20 maggio li vedrà indiscussi di un mega raduno, organizzato presso il Centro Cinofilo Flyingdog in via Sillori a Lucca, dall'associazione Jack Russell Terrier Italia, capitanata dai fondatori Mirko Tomasetto e Ramona Cusma

giovedì, 17 maggio 2018, 17:46

Un più che comprensibile sfogo, quello di Sharon, la madre di un giovane studente di Torre del Lago che frequenta un istituto del centro storico, e che nel primo pomeriggio di martedì è stato picchiato da cinque bulli di età attorno ai 20 anni, che con una cattiveria e una...