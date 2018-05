Cronaca



Festival del volontariato al via: tre giorni di solidarietà in piazza Napoleone

venerdì, 11 maggio 2018, 10:56

di gabriele muratori

Sancito con l'alza bandiera, questa mattina alle ore 9.30 in piazza grande, l'inizio della tre giorni dell'oramai tradizionale "Festival del Volontariato" edizione 2018, che vedrà radunate a convegno nella nostra città, centinaia di associazioni di volontari pronte a confrontarsi tra loro per la promozione di un lavoro di sostegno verso gli altri e che vede il nostro paese primeggiare nel mondo della solidarietà. Presenti alla cerimonia di apertura molte delle autorità cittadine, sia delle forze dell'ordine sia dei vari enti locali, che ad uno ad uno hanno rivolto i loro complimenti a questo grande esercito di cittadini di ogni età, che quasi ogni giorni dedicano il loro tempo libero verso il prossimo. "Dobbiamo essere orgogliosi dell'alto livello di dedizione al volontariato che compone il nostro paese" - afferma Edoardo Patriarca, presidente del Centro Nazionale Volontariato, - "Questo è un motivo di grande vanto per la nostra Italia, dove non possiamo che esserne fieri. La presenza di tanti volontari a questa manifestazione è una delle tante dimostrazioni tangibili di un lavoro che viene portato avanti in maniera imperterrita, giorno dopo giorno". Non meno piene di soddisfazione le parole del sindaco di Lucca Alessandro Tambellini, il quale ha valorizzato il bel rapporto che sussiste tra le associazioni di volontari e le istituzioni, e a cui si è aggiunto il prefetto Maria Laura Simonetti manifestando la sua gioia nel vedere questa grande squadra sempre più compatta in questa piazza, nel suo secondo anno di insediamento a Lucca. "Con il volontariato abbattiamo le frontiere" - ha invece sottolineato il vescovo di Lucca Italo Castellani – "Coltivando un grande spirito di aiuto verso il prossimo che è presente da sempre nella nostra città".

Dietro le note dell'inno di Mameli, è stata poi issata al centro della piazza la bandiera tricolore, che ha quindi dato il via ai lavori per questa tre giorni ricca di iniziative e convegni che animeranno il centro cittadino e la prima periferia e che vedrà impegnati centinaia di volontari pronti a coinvolgere la cittadinanza in un'opera di preziosa informazione.