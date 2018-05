Cronaca



Furto aggravato a centro commerciale segando i tubi del trasporto valori, due arresti

sabato, 12 maggio 2018, 14:10

di eliseo biancalana

Sono finiti agli arresti domiciliari, con l'accusa di furto aggravato, due cittadini italiani provenienti da Bologna: Mario Miani, 54 anni, barese e Antonio Tavalazzi, 44 anni, bolognese. I due sono stati arrestati in flagranza per un furto avvenuto l'11 maggio in un punto vendita della grande distribuzione a Lucca, con modalità davvero ingegnose. Le indagini che hanno portato la polizia all'arresto dei due soggetti sono state illustrate dal questore Vito Montaruli e dalla dirigente della squadra mobile Silvia Cascino in conferenza stampa.

Le modalità del furto sono simili a quelle impiegate in altri episodi avvenuti in centri commerciali del centro nord Italia. I malviventi hanno agito sul sistema pneumatico di trasporto valori del punto vendita, ovvero sui tubi sotterranei attraverso cui vengono fatti transitare i soldi riscossi nel corso della giornata. Nei parcheggi sotterranei, in un punto non visibile dalle telecamere, il tubo è stato aperto con delle seghe e poi subito risigillato con nastro adesivo. Un punteruolo riscaldato con fiamma ossidrica è stato piantato nel tubo per avvisare del transito dei valori, in modo tale che i malviventi potevano velocemente smontare il tubo per sottrarre il denaro. La dinamica poteva avvenire ripetutamente.

Dopo un primo episodio avvenuto l'8 maggio scorso, la polizia, insospettita dalla dinamica, si è informata sul fatto che fossero avvenuti degli episodi simili nel resto d'Italia e ha diramato nei centri commerciali una nota con la targa di un'auto sospettata, individuata grazie alle telecamere del punto vendita derubato. Alcuni agenti hanno inoltre presidiato dei centri commerciali. In uno di questi, il 12 maggio, la sorveglianza ha riconosciuto la stessa auto e la polizia presente sul posto è intervenuta arrestando i due soggetti, che secondo quanto riportato dalla polizia stavano tentando di portare via 2500 euro.

Non è la prima volta che dei soggetti non residenti a Lucca vengono accusati di aver compiuto dei reati nella nostra provincia. "Venire qua a Lucca non è molto conveniente per chi ha intenzione di commettere reati" è stato il monito del questore in conferenza stampa. Per i due arrestati è stata già celebrata la direttissima.