I volontari lucchesi vincono le Soccorsiadi

domenica, 13 maggio 2018, 17:07

E' stata un'edizione da record quella che si conclude oggi a Lucca del Festival Italiano del Volontariato: una piazza gremita di volontari e cittadini per i tre giorni della manifestazione che ha acceso i riflettori del Paese sul mondo della solidarietà

sabato, 12 maggio 2018, 17:36

Duecento giovani attivi in progetti di servizio civile nelle realtà del terzo settore sono stati protagonisti delle prime due giornate del Festival italiano del Volontariato di Lucca. E di servizio civile si è parlato in numerosi incontri che hanno animato lo stand del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile...

sabato, 12 maggio 2018, 14:10

Sono finiti agli arresti domiciliari, con l'accusa di furto aggravato, due cittadini italiani provenienti da Bologna: Mario Miani, 54 anni, barese e Antonio Tavalazzi, 44 anni, bolognese. I due sono stati arrestati in flagranza per un furto avvenuto l'11 maggio in un punto vendita della grande distribuzione a Lucca, con...

sabato, 12 maggio 2018, 11:08

Le pattuglie hanno identificato 484 persone e controllato 444 veicoli, mentre gli autovelox hanno fotografato altri 2 mila 203 conducenti poiché andavano troppo velocemente e sui quali, tuttora, sono in corso ulteriori verifiche. In 16 sono risultati positivi all’etilometro, mentre due anche a cocaina e cannabis

sabato, 12 maggio 2018, 08:50

Dopo il successo ottenuto nella gara di domenica scorsa, domani la Compagnia Balestrieri raggiungerà Terra del Sole (Castrocaro Terme-FC) per partecipare al “Torneo della Colleganza” importante gara fra i balestrieri delle città aderenti alla F.I.B. e quelli della LITAB

venerdì, 11 maggio 2018, 22:12

Tragedia questa sera, alle 20.15, in via Nazionale a Piano di Coreglia. Un giovane di 26 anni di Ghivizzano, Rudy Biagioni, è morto sul colpo dopo un terribile schianto tra la sua moto, una Aprilia, e un'auto che svoltava in via Traversa