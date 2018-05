Cronaca



Il San Paolino vince il secondo Memorial Bruno Hasanaj

venerdì, 4 maggio 2018, 08:46

di eliseo biancalana

Il San Paolino ha vinto il 2° Memorial Bruno Hasanaj Over 40 di Calcio a7, che è stato disputato ieri sera presso il Centro Sportivo Sandro Vignini. Il torneo è dedicato alla memoria di Bruno Hasanaj, meccanico e calciatore amatoriale morto a gennaio del 2017 in un incidente stradale.

Nel corso della serata si sono dapprima sfidate per la finale di seconda fascia la Casa della Griglia e il Ponte a Moriano. È finita 2 a 1 per il Ponte a Moriano, con goal di Simone Del Testa e di Andrea Bianchini per i vincitori, mentre per Casa della Griglia ha segnato Adriano Tocchini. Per la finale di prima fascia la sfida è stata tra il San Paolino e il Bar Tre Cancelli, ed è finita ai tempi supplementari 3 a 2. Hanno segnato per il San Paolino Frediano Ricci (2 goal) ed Emanuel Cacicia, mentre per gli sfidanti sono andati in rete Corrado Ferracuti e Massimo Mariani. Oltre al trofeo alla squadra vincitrice del torneo, sono stati assegnati a Francesco De Pietro il premio come miglior portiere, a Corrado Ferracuti quello come miglior giocatore, mentre Emanuel Cacicia è il capocannoniere.

A consegnare i trofei è stato Vittorio Tosto del Centro Sportivo Sandro Vignini, che ha esordito ringraziando l'azienda Fabio Perini e l'Aics per aver collaborato alla realizzazione dell'evento. Presenti anche i familiari di Hasanaj, la sorella Linda e la compagna Ilaria. "Bruno ha lascito un grande vuoto tra noi" ha detto l'allenatore del San Paolino, Stefano Pasquinelli. La squadra che ha vinto il torneo è infatti la stessa dove giocava il meccanico albanese deceduto a soli 49 anni.