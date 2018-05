Cronaca



Incidente stradale. Auto si ribalta a san Marco

giovedì, 17 maggio 2018, 16:39

di gabriele muratori

Sono state tre le automobili coinvolte in un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi attorno alle ore 15, all'incrocio tra via Roosevelt e via Paolini a san Marco, dove nel forte impatto, una delle tre, una fiat cinquecento, si è rovinosamente ribaltata su se stessa. Ingenti i danni anche alle altre due vetture, una ford Fiesta ed una utilitaria Yaris che nell'impatto sono rimaste seriamente danneggiate.

Allertati immediatamente i soccorsi, sono intervenute due autoambulanze del 118 per soccorrere poi il giovane conducente della fiat che è stato trasportato al san Luca in codice giallo dalla croce rossa, fortunatamente non in gravi condizioni.

Intervenuta anche la polizia municipale per ricostruire le esatte dinamiche del sinistro.