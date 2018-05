La Compagnia Balestrieri e "Giochiamo con la storia"

Altri articoli in Cronaca

Domenica 6 maggio il team di Yallers Toscana, in collaborazione con i ragazzi di Invasioni Digitali, organizzano la prima “invasione” fotografica della città: un tour attraverso le bellezze poco conosciute dei sotterranei delle nostre mura urbane e degli scorci più belli che natura e arte ci offrono in questo periodo...

La squadra mobile di Lucca segnala due episodi di tentata truffa ai danni di anziani, commessi da ignoti attraverso il telefono. A scopo preventivo, la dirigente della squadra mobile, Silvia Cascino, ha diffuso tramite i media un messaggio per evitare che i cittadini si facciano raggirare, nel caso ricevano chiamate...

Quando la vita va oltre un film. Dalla pellicola «Patch Adams» al lavoro quotidiano nelle corsie dell'ospedale di Lucca. Il progetto «Giochiamo in sala operatoria», nato spontaneamente il 5 novembre 2015, ha ricevuto un premio in occasione della serata «Effetto Cinema notte» presentata da Emanuela Gennai a Palazzo Sani

Il 5 e 6 maggio, in più di 1.600 piazze in tutta Italia, saranno distribuiti i Cuori di biscotto dai volontari di Fondazione Telethon e Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare (UILDM), e di AVIS, Anffas e UNPLI

L’obiettivo del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord è stato raggiunto: la Regione Toscana ha stanziato 965mila euro, per le opere di consolidamento di una porzione di versante in frana in località Palmata, nel comune di Lucca

Gli uomini e le donne del Corpo Guardie di Città, nonostante condividano le ragioni che hanno portato allo sciopero generale di oggi venerdì 4 maggio, hanno garantito la totalità dei servizi previsti nelle province di Pisa e di Lucca