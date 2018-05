Cronaca



La squadra mobile di Lucca mette in guardia dalle truffe al telefono

venerdì, 4 maggio 2018, 14:47

La squadra mobile di Lucca segnala due episodi di tentata truffa ai danni di anziani, commessi da ignoti attraverso il telefono. A scopo preventivo, la dirigente della squadra mobile, Silvia Cascino, ha diffuso tramite i media un messaggio per evitare che i cittadini si facciano raggirare, nel caso ricevano chiamate simili.

"Ieri mattina abbiamo avuto due segnalazioni di tentata truffa ai danni di anziani – ha affermato la dirigente della squadra mobile –. Il modus operandi adottato è noto ed è il seguente. Le vittime vengono contattate al telefono e viene loro riferito che il prossimo congiunto (nei due casi di ieri il figlio) era stato coinvolto in un incidente stradale. Il mezzo era privo di copertura assicurativa, per cui il figlio era stato condotto in una caserma dei carabinieri (chiaramente non indicata) e doveva essere immediatamente corrisposto il premio assicurativo, altrimenti il figlio non sarebbe stato mai rilasciato". Forse per rendere più credibile il raggiro, i truffatori avrebbero invitato i loro interlocutori a contattare direttamente il 112 per avere conferma dell'accaduto, probabilmente confidando nel fatto che gli anziani, sconvolti dalla notizia, non avrebbero chiuso la conversazione telefonica. "Nei due casi di ieri le persone anziane hanno in realtà chiuso la conversazione e contattato il 112 che chiaramente non ha confermato l'incidente stradale" ha affermato Cascino. Non è la prima volta che si verificano truffe di questo tipo. In genere in questi casi le chiamate arrivano da fuori regione, mentre le somme vengono riscosse da dei complici presenti sul territorio in cui vivono le vittime.

Al momento le forze dell'ordine non conoscono l'identità dei truffatori. Mentre procedono le indagini, la polizia invita le persone che ricevono questo tipo di telefonate a non abboccare all'amo dei malintenzionati.