Ladri si lanciano dal balcone dopo essere stati scoperti: uno preso dalla polizia

sabato, 5 maggio 2018, 17:02

Nell'ambito del progetto "Lucca Sicura", è stata inaugurato oggi, presso la scuola primaria "L. Donatelli" di San Vito, il murale realizzato dall'artista Moneyless (Teo Pirisi) dal titolo "Lucca01"

sabato, 5 maggio 2018, 16:30

Sabato 5 maggio anche negli ospedali di Lucca e Castelnuovo Garfagnana si sono svolte iniziative informative rivolte alla cittadinanza ed al personale sanitario per promuovere al meglio la giornata mondiale del lavaggio delle mani, indetta dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per la prevenzione delle infezioni e della sepsi

sabato, 5 maggio 2018, 14:26

La dirigente dell'ufficio scolastico provinciale Donatella Buonriposi si è fatta fotografare in via Vittorio Veneto con Alessandro Sesti per tranquillizzare amici e conoscenti sulla presunta aggressione di cui sarebbe rimasta vittima

sabato, 5 maggio 2018, 14:19

Guardare agli adolescenti con fiducia e speranza, nonostante i recenti fatti di cronaca. È l'invito rivolto dall'arcivescovo di Lucca, monsignor Italo Castellani, durante la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione degli "Incontri in San Martino"

sabato, 5 maggio 2018, 14:13

Si è aperta questa mattina, con il taglio del nastro nel chiostro del Real Collegio da parte del sindaco di Lucca Alessandro Tambellini, l’edizione 2018 dell’Anteprima vini della Costa Toscana; la cerimonia è stata accompagnata dall’orchestra per porre l’accento sulla sinergia con Lucca Classica Music Festival per questa edizione 2018

venerdì, 4 maggio 2018, 21:29

Questo fine settimana vedrà la Compagnia Balestrieri chiamata ad un importante duplice impegno con una manifestazione particolare: "Giochiamo con la storia", manifestazione studiata per far conoscere ai bambini l'attività dell'associazione ed il suo legame con la storia cittadina e la disputa del "18° Trofeo del Balestrone"