Le Invasioni Digitali sbarcano a Lucca

venerdì, 4 maggio 2018, 16:16

Domenica 6 maggio il team di Yallers Toscana, in collaborazione con i ragazzi di Invasioni Digitali, organizzano la prima “invasione” fotografica della città: un tour attraverso le bellezze poco conosciute dei sotterranei delle nostre mura urbane e degli scorci più belli che natura e arte ci offrono in questo periodo dell’anno.

Yallers APS nasce come associazione di promozione sociale e del territorio, e si caratterizza per aver creato una community on line attraverso Instagram (@yallersitalia, @yallerstoscana) e Facebook, con lo scopo di intessere relazioni sociali nella vita “reale” attraverso la creazione di eventi, con lo scopo di valorizzare così anche quelle che sono le peculiarità e i luoghi meno conosciuti del nostro territorio.

Quest’anno il team dedicato esclusivamente alla regione Toscana ha deciso di partire alla grande con un evento proprio nella città di Lucca, collaborando con i ragazzi di Invasioni Digitali: “invasioni” perché scopo della giornata sarà non solo trascorrere qualche ora in compagnia, in giro per la città e le sue meraviglie, ma anche e soprattutto “invadere” nei giorni seguenti i social con le foto che saranno scattate durante il tour.

Quindi armati di tablet, smartphone e macchine fotografiche gli invasori documenteranno in tempo reale le tappe del piccolo tour cittadino: partenza alle 10:00 da Piazzale Don Baroni, foto di gruppo e poi via alla scoperta dei sotterranei delle mura cittadine; dopo il pranzo, passeggiata sulle mura e qualche scatto nei luoghi più suggestivi della città.

Per aderire basta iscriversi al link

https://www.invasionidigitali.it/invasione/invasione-yallers-a-lucca/