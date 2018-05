Cronaca



Marocchino trovato in possesso di cocaina e hashish, arrestato per spaccio

venerdì, 11 maggio 2018, 09:13

E' stato arrestato nella serata di ieri, a Lucca, un marocchino di 39 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è stata condotta dai carabinieri del nucleo radiomobile. I militari hanno controllato lo straniero all'interno di un bar di viale Luporini, sorprendendolo in possesso di otto dosi di cocaina già pronte per la cessione e varie banconote di medio taglio.



All'interno dell'auto parcheggiata, poco lontano, sono stati poi recuperati 26 grammi di hashish, materiale atto allo spaccio e ulteriore denaro per un totale di 1.600 euro. Presso la sua abitazione, dove vive unitamente alla moglie connazionale e alla figlia minore, i carabinieri hanno infine recuperato ulteriori 160 grammi di cocaina occultata nei pannolini della bambina.



Questa mattina, a seguito dell'arresto, sarà celebrata contestualmente all'udienza di convalida anche quella del processo con rito direttissimo.