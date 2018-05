Studenti a scuola di ambiente

Altri articoli in Cronaca

sabato, 19 maggio 2018, 23:06

Sono spuntate come funghi nelle ultime ore le centinaia di tende igloo posizionate sul prato dell'ex campo Balilla, che tra oggi e domani, sarà il campo base di pernottamento dei circa milleduecento giovani scouts provenienti da tutta la regione, che quest'anno si sono dati appuntamento nella città dell'arborato cerchio per...

sabato, 19 maggio 2018, 22:51

Donne giornaliste o aspiranti tali, ragazze degli anni duemila. Fate attenzione a scrivere che una collega è bella oltre che brava, perché incorrerete nel “reato” di sessismo

sabato, 19 maggio 2018, 13:28

E' stato festeggiato con un simpatico aperitivo al Campo Coni di Lucca il primo compleanno dell'innovativo progetto "Donne in pista" promosso dall'unità multidisciplinare di Senologia di Lucca dell'Azienda USL Toscana nord ovest in collaborazione con l'Asd Atletica Virtus Cassa di Risparmio Lucca

sabato, 19 maggio 2018, 12:22

Quest'anno Auser ha scelto di presentare al Festival Nazionale del Volontariato l'esperienza del Progetto Auser Abitare Solidale che, da tre anni, si è costituito in una vera e propria associazione a tema

sabato, 19 maggio 2018, 09:08

Blitz della polizia in via Sforza che ha portato all'arresto di madre, figlio e genero, tutti e tre rumeni, ritenuti responsabili di spaccio aggravato per aver ceduto lo stupefacente anche a minorenni. Un'attività estremamente redditizia che ha permesso alla famiglia di acquistare due immobili a Capannori e a Porcari, entrambi...

venerdì, 18 maggio 2018, 12:38

Parte da Lucca la sfida all'inquinamento acustico nell'area transfrontaliera per quanto riguarda, in particolare, il trasporto merci, la logistica e i nodi strategici dell'industria locale in rapporto alle aree più densamente abitate