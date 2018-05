Cronaca



Oltre 1000 volontari Anpas per i May Days con esercitazione della protezione civile

martedì, 8 maggio 2018, 13:23

di eliseo biancalana

Un'invasione (buona) di arancione sta per abbattersi sulla provincia di Lucca. Oltre 1000 volontari toscani dell'Anpas prenderanno infatti parte ai May Days, la kermesse delle pubbliche assistenze, in programma da venerdì 11 maggio fino a domenica. L'iniziativa è stata presentata stamani presso la sede della Croce Verde in viale Castracani.

"Siamo arrivati alla maggiore età" ha esordito la presidente della Croce Verde di Lucca, Elisa Ricci, con riferimento al fatto che quella di quest'anno sarà la diciottesima edizione dei May Days. La manifestazione coinciderà sia con il Festival del Volontariato sia con il centoventicinquesimo anniversario della nascita dell'associazione lucchese, che sarà celebrato proprio durante la kermesse. Novità di quest'edizione sarà lo svolgimento di un'esercitazione della protezione civile che coinvolgerà diverse zone della provincia. È stato il responsabile operativo nazionale, Egidio Pelagatti, a fornire alcuni dettagli in merito, spiegando che saranno interessati dall'esercitazione alcune scuole del comune e un paesino della Garfagnana. L'esercitazione sarà importante per valutare le tempistiche di intervento e la capacità di mobilitazione dei volontari, tenuto conto che in caso di vera emergenza tempi più rapidi comportano un maggior salvataggio di vite umane. Durante la kermesse ci saranno inoltre le "Soccorsiadi", le olimpiadi del soccorso, che vedranno i volontari competere in interventi simulati su scenari realistici (tipo incidenti stradali o sul lavoro, incendi ecc...). Il presidente di Anpas Toscana Dimitri Bettini ha sottolineato che quest'anno sarà allestita una "giocheria" dove potrà essere testata la struttura per i bambini della colonna mobile della protezione civile Anpas, già sperimentata in Emilia.

Questo il programma dettagliato della manifestazione. Giovedì 10 maggio inizierà l'allestimento del campo base al Campo Balilla. Venerdì 11 alle 17.30 ci sarà l'inaugurazione della manifestazione, con il taglio del nastro al campo base; sarà presente l'assessore regionale per il diritto alla salute, Stefania Saccardi. Contestualmente prenderà il via anche l'esercitazione, che proseguirà per tutta la notte. Sabato 12 si terranno le Soccorsiadi, in piazza Napoleone, piazza San Michele e piazza San Martino. In mattinata ci sarà pure l'evacuazione di alcune scuole e l'allestimento degli stand dedicati al servizio civile, al sociale e alla donazione del sangue. La sera i volontari festeggeranno, mentre la mattina dopo, domenica 13, si svolgerà una caccia al tesoro a cui è invitata tutta la cittadinanza.