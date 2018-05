Operazione notturna della Polstrada contro alcool e droga: ritirate 16 patenti e tolti 177 punti

Altri articoli in Cronaca

sabato, 12 maggio 2018, 14:10

Sono finiti agli arresti domiciliari, con l'accusa di furto aggravato, due cittadini italiani provenienti da Bologna: Mario Miani, 54 anni, barese e Antonio Tavalazzi, 44 anni, bolognese. I due sono stati arrestati in flagranza per un furto avvenuto l'11 maggio in un punto vendita della grande distribuzione a Lucca, con...

sabato, 12 maggio 2018, 08:50

Dopo il successo ottenuto nella gara di domenica scorsa, domani la Compagnia Balestrieri raggiungerà Terra del Sole (Castrocaro Terme-FC) per partecipare al “Torneo della Colleganza” importante gara fra i balestrieri delle città aderenti alla F.I.B. e quelli della LITAB

venerdì, 11 maggio 2018, 22:12

Tragedia questa sera, alle 20.15, in via Nazionale a Piano di Coreglia. Un giovane di 26 anni di Ghivizzano, Rudy Biagioni, è morto sul colpo dopo un terribile schianto tra la sua moto, una Aprilia, e un'auto che svoltava in via Traversa

venerdì, 11 maggio 2018, 15:47

Brutto incidente avvenuto in un cantiere edile questa mattina a santa Maria del Giudice, dove un operaio di una ditta edile che stava lavorando alla ristrutturazione di un immobile è caduto da un ponteggio finendo rovinosamente a terra riportando un grave trauma toracico.

venerdì, 11 maggio 2018, 15:40

Nel periodo estivo verrà recuperata una buona parte del tetto della scuola media Buonarroti di Ponte a Moriano: e sarà un intervento definitivo, con tanto di coibentazione. Inoltre, 100mila euro saranno investiti per la sistemazione delle travi, in modo da poter finalmente rimuovere i ponteggi attualmente presenti a scopo preventivo

venerdì, 11 maggio 2018, 13:29

Hanno avuto un esito fallimentare i tentativi di furto e rapina commessi da Tiziano Simonini, di 34 anni, di Gallicano che, nel tardo pomeriggio di ieri, ha provato a mettere a segno due colpi ai danni di due esercizi commerciali sul viale di San Concordio