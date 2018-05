Cronaca



Piazza S. Maria, regno dei parcheggiatori abusivi

mercoledì, 16 maggio 2018, 13:11

L'assessore Francesco Raspini ha appena presentato il nuovo regolamento di polizia urbana che subito, in piazza S. Maria, l'insostenibile presenza dei parcheggiatori abusivi è pronta a smentirne propositi e contenuti. Questa mattina alcuni extracomunitari, sempre i soliti pare, hanno piantonato il parcheggio a pagamento alle spalle dell'edicola gestendo i parcheggi e ricevendo dagli automobilisti la solita questua. Abbiamo chiamato il centralino dei vigili urbani dove ci è stato risposto che si tratta di un fenomeno costante e ripetuto e che servirebbe una presenza h24 perché ogni volta che la polizia municipale interviene magari i posteggiatori abusivi se ne vanno per poi tornare qualche ora più tardi.

Quando questa mattina il cronista del giornale ha tentato di fotografare gli immigrati presenti nel parcheggio, ha rischiato di dover venire alle mani perché uno di loro si è risentito e ha protestato nel vedere il telefonino che scattava immagini.

La realtà, anche a Lucca, ormai, è che il centro storico, dalla mattina al tardo pomeriggio, viene sistematicamente preso d'assalto dagli ospiti della tendopoli di S. Anna che presidiano bar, locali pubblici, forni e aree di sosta particolarmente frequentate come a piazza S. Maria. Il regolamento di Raspini vieta, tra le molte cose, anche l'accattonaggio molesto. Non ci sembra che questo regolamento, almeno in passato, sia stato applicato, mentre, al contrario, si registra, come in tutta Italia, una tolleranza pressoché totale verso questi fenomeni destinati a diventare un'abitudine.

Se poi qualcuno volesse appurare come vengono spesi i soldi raccolti dalle elemosine e dai parcheggi auto, basterebbe fare un salto al supermercato Esselunga sulla circonvallazione per rendersi conto delle decine di bottiglie e lattine di birra acquistate.

Non esiste che il centro storico sia diventata un'area riservata all'accattonaggio dove l'aggettivo molesto non dipende dall'accattonaggio stesso, ma dall'abitudine che aumenta la tolleranza fino a farla diventare una cosa normale e accettata da tutti.