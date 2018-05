Quattordicenne picchiato in pieno giorno in centro a Lucca. Lo sfogo della madre sul web: "Chi ha visto parli"

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 17 maggio 2018, 16:39

Sono state tre le automobili coinvolte in un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi attorno alle ore 15, all'incrocio tra via Roosevelt e via Paolini a san Marco, dove nel forte impatto, una delle tre, una fiat cinquecento, si è rovinosamente ribaltata

giovedì, 17 maggio 2018, 16:02

Accompagnato al comando di piazzale San Donato, è stato accertato che si trattava di un cittadino nigeriano sprovvisto del permesso di soggiorno. Dall'ispezione delle tasche degli indumenti è stato rinvenuto un sacchetto sigillato contenente tre grammi di marijuana e 40 euro, provento dell'attività di parcheggiatore abusivo, il tutto posto sotto...

giovedì, 17 maggio 2018, 14:33

Progressività su tre anni per l'entrata a regime del nuovo sistema; limite da cinque a un solo anno per poter cambiare profilo professionale; potenziamento dell'organico; quota per le progressioni verticali interne; apertura tavolo sulle indennità; innalzamento fondo di previdenza

giovedì, 17 maggio 2018, 12:15

I pirati sono tornati. Sabato 26 maggio torna la caccia al tesoro organizzata ogni anno dal Forum della Cooperazione Internazionale della città di Lucca. Quest'anno il tema conduttore della manifestazione sarà il cibo, e la novità è una cena "porta e condividi" che si terrà in piazza San Francesco alle...

giovedì, 17 maggio 2018, 12:10

È disponibile da oggi anche per il servizio segnalazione guasti di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, l'applicazione Pedius destinata ai non udenti che sfrutta le tecnologie di sintesi e riconoscimento vocale per avere informazioni sulla fornitura di energia elettrica

giovedì, 17 maggio 2018, 09:34

Era il 1° maggio quando, a causa dell’annunciato maltempo, il 1° Palio dei Balistarii della Repubblica di Lucca viene rimandato a data da definirsi. Finalmente, e sperando in condizioni meteo ben più favorevoli, una nuova data per la manifestazione, organizzata dall’Associazione Contrade San Paolino e il Comune di Lucca, è...