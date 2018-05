Cronaca



Rissa in piazza S. Michele: una denuncia per lesioni da parte di un giocatore della squadra Trebesto

lunedì, 7 maggio 2018, 18:52

La Digos sta indagando su quanto avvenuto l'altra sera in piazza San Michele dove alcuni giovani di simpatie politiche opposte sarebbero venuti alle mani. Niente di grave, se si pensa che l'unica denuncia presentata ha visto redigere il referto medico solo nella giornata di oggi. Ma tant'è. Il giovane ferito, calciatore di una squadra sportiva popolare denominata Trebesto, ha inoltrato denuncia per lesioni patite, appunto, a seguito di quanto avvenuto in piazza San Michele.

Qui, alcune sere fa, secondo una sommaria ricostruzione dei fatti, si sono affrontati, forse un po' riscaldati anche dall'alcol, alcuni ragazzi simpatizzanti di sinistra e il giocatore che ha presentato la denuncia e, sul fronte opposto alcuni coetanei che sono stati subito definiti fascisti, squadristi e via di questo passo. Almeno un po' di rispetto per la storia vorrebbe che se qualcuno si comporta da imbecille non è perché è fascista, ma semplicemente perché è imbecille.

Comunque sia l'episodio si sarebbe concluso con qualche colpo e niente di più e, infatti, la denuncia sul tavolo del dirigente della Digos è stata presentata solamente dal ragazzo che gioca nella squadra calcistica popolare.