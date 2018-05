Cronaca



Scavo sugli spalti di piazzale Boccherini: rinvenuti i resti di un grande canale di epoca romana

venerdì, 11 maggio 2018, 11:12

Nella giornata di ieri (giovedì 10 maggio) è stato completato il primo saggio archeologico preliminare all'avvio dei lavoratori per la realizzazione della nuova rotatoria e del sottopasso ciclo-pedonale in piazzale Boccherini. Lo scavo è stato richiesto dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti Paesaggio delle Province di Lucca e Massa Carrara per valutare il potenziale archeologico dell’area prima di avviare il cantiere.

Le indagini, curate dalle archeologhe Elisabetta Abela e Serena Cenni, hanno riportato in luce un canale di probabile epoca romana, ampio almeno 6 metri, orientato nord-sud, di cui è stato possibile documentare una sponda. L’opera idraulica, scoperta alla profondità di 2,70 m dal piano attuale, è stata ricavata su una più antica, di dimensioni inferiori, ma con lo stesso orientamento, che aveva le pareti consolidate da una struttura muraria in ciottoli e laterizi, conservata solo in minima parte. La scoperta di queste antiche opere di drenaggio, consentirà di aggiungere eventualmente nuovi dati sull’assetto del territorio suburbano di Lucca in età romana, interessato dalla centuriazione; gli studiosi valuteranno le eventuali relazioni con un’analoga canalizzazione, documentata qualche anno fa, in occasione degli scavi condotti in Piazzale Verdi nell’ambito del progetto PIUSS Lucca Dentro. La scoperta ha confermato in parte l’interesse archeologico dell’area.

A questo punto i lavori si sposteranno su alcune strade limitrofe al piazzale per realizzare quei parcheggi che dovranno sostituire gli stalli persi nell'area dove verrà realizzata la nuova rotatoria. Lunedì 14 maggio verrà chiusa al traffico via Pascoli per eliminare il cordolo centrale di divisione fra le carreggiate, la strada diverrà a senso unico e verranno organizzati nuovi parcheggi a pettine. Altri stalli a pettine saranno realizzati negli stessi giorni in via Geminiani dove verrà eliminata la corsia preferenziale per mezzi pubblici inutilizzata da tempo. Conclusa la riorganizzazione dei parcheggi entro giovedì della prossima settimana, il parcheggio centrale davanti a Porta S. Anna verrà chiuso e occupato dal cantiere per la costruzione della rotatoria provvisoria. Quando anche questo passaggio sarà completato si passerà alla più impegnativa realizzazione del bypass temporaneo sugli spalti davanti al baluardo San Donato.