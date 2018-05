Cronaca



Si ribalta con l'auto in via dei Fossi

martedì, 15 maggio 2018, 12:40

Una macchina è ribaltata questa mattina in via dei Fossi, nel tratto tra Porta San Jacopo e Madonna dello Stellare. Sul posto sono intervenute l'automedica, la Misericordia di Lucca, i vigili del fuoco e la polizia municipale.



Ancora da chiarire la dinamica esatta dell'incidente. Da una prima e sommaria ricostruzione pare però che la macchina stesse transitando lungo la strada di fianco al fosso quando all'improvviso ha picchiato contro una pietra del parapetto ribaltandosi su un fianco.



All'interno dell'abitacolo c'era un uomo, rimasto sempre cosciente dopo l'impatto. I soccorsi sono comunque arrivati in codice rosso, hanno estratto il paziente dalla vettura, e lo hanno portato in ospedale in codice giallo per accertamenti.



Danni ingenti invece per l'auto.