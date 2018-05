Tenta la rapina al centro estetico, ma viene messo in fuga

Altri articoli in Cronaca

Domenica 13 maggio gli ambiti territoriali di Lucca e Versilia dell'Azienda USL Toscana nord ovest organizzano in Piazza Napoleone a Lucca, a partire dalle ore 9, l'edizione 2018 della giornata rivolta alla cittadinanza e dedicata alla attività fisica adattata, meglio conosciuta come "AFA Day"

Adesso, per poter consentire il rimontaggio delle strutture e la chiusura dell'intervento complessivo di risistemazione, sarà necessario chiudere l'accesso alla città attraverso la porta in questione per tre giorni, da lunedì 14 maggio a mercoledì 16 maggio, dalle 9 di mattina alle 18 di sera

La conferenza zonale dei sindaci della Piana di Lucca insieme all’Asl, attraverso specifici fondi attribuiti dalla Regione, promuovono anche quest’anno attività estive di socializzazione per bambini e ragazzi con disabilità

Si è svolta questa mattina a San Concordio, davanti al monumento dedicato, la commemorazione di Aldo Moro, in occasione del quarantennale dalla morte e nel giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo. Erano presenti il sindaco Alessandro Tambellini, il prefetto Maria Laura Simonetti, il procuratore della Repubblica presso il...

La città di Lucca e il maestro Giacomo Puccini saranno nuovamente protagonisti nei prossimi giorni all'interno della trasmissione televisiva Uno Mattina in onda su Rai Uno

Preghiera, vicinanza ai poveri, fantasia per vincere la solitudine, mensa per i senza fissa dimora, pacchi alimentari. Ma Sant'Egidio a Lucca vuole dire anche Scuola della Pace, amicizia con gli anziani di Monte San Quirico, “corridoi umanitari” per ospitare siriani in fuga dalla guerra, il pranzo di Natale