Tenta rapina in farmacia con cacciavite, farmacista disarma la ladra

lunedì, 7 maggio 2018, 18:52

Dalle parole ai fatti e così, l'altra sera, c'è stato un inizio di rissa tra alcuni militanti di un sodalizio sportivo popolare e alcuni simpatizzanti di destra più o meno estrema

lunedì, 7 maggio 2018, 13:27

Dall'11 al 13 maggio Lucca si tinge dei colori del volontariato. Sono centinaia le associazioni che animeranno l'ottava edizione del Festival del Volontariato in Piazza Napoleone. Per la prima volta nella sua storia, la rassegna della solidarietà divenuta un punto di riferimento a livello nazionale scende in piazza e moltiplica...

lunedì, 7 maggio 2018, 10:46

Al termine della celebrazione, come tradizione, verrà servito sul piazzale adiacente alla croce un aperitivo e successivamente, a chi desidera continuare la giornata all'aria aperta e in compagnia, nello splendido giardino del convento francescano di Borgo a Mozzano

sabato, 5 maggio 2018, 17:02

Nell'ambito del progetto "Lucca Sicura", è stata inaugurato oggi, presso la scuola primaria "L. Donatelli" di San Vito, il murale realizzato dall'artista Moneyless (Teo Pirisi) dal titolo "Lucca01"

sabato, 5 maggio 2018, 16:30

Sabato 5 maggio anche negli ospedali di Lucca e Castelnuovo Garfagnana si sono svolte iniziative informative rivolte alla cittadinanza ed al personale sanitario per promuovere al meglio la giornata mondiale del lavaggio delle mani, indetta dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per la prevenzione delle infezioni e della sepsi

sabato, 5 maggio 2018, 14:26

La dirigente dell'ufficio scolastico provinciale Donatella Buonriposi si è fatta fotografare in via Vittorio Veneto con Alessandro Sesti per tranquillizzare amici e conoscenti sulla presunta aggressione di cui sarebbe rimasta vittima