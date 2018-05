Cronaca



Torna la caccia al tesoro del Forum della Cooperazione

giovedì, 17 maggio 2018, 12:15

di eliseo biancalana

I pirati sono tornati. Sabato 26 maggio torna la caccia al tesoro organizzata ogni anno dal Forum della Cooperazione Internazionale della città di Lucca. Quest'anno il tema conduttore della manifestazione sarà il cibo, e la novità è una cena "porta e condividi" che si terrà in piazza San Francesco alle 20.30, con un menù internazionale. L'iniziativa è stata presentata stamani in conferenza stampa dagli assessori Lucia Del Chiaro (sociale) e Valentina Mercanti (attività produttive).



"Abbiamo portato nel mondo il cibo - ha affermato l'assessore Del Chiaro - adesso è il momento di scoprire quelli degli altri". Il titolo della caccia al tesoro di quest'anno è "I pirati affamati". I partecipanti si cimenteranno in diverse prove collegate ai temi del cibo e dell'integrazione. Il ritrovo è alle 14.30 in piazza San Michele, davanti al Loggiato di Palazzo Pretorio, la partenza è alle 15.30, le premiazioni avverranno alle 18.30. Le prove si svolgeranno in diversi luoghi del centro storico. Ogni squadra sarà composta da un minimo di quattro a un massimo di sei componenti. Possono partecipare sia adulti che bambini, le squadre con una composizione multiculturale riceveranno un bonus. Tutti i giocatori potranno tenere i "tesori" che troveranno, ma sono previsti premi per le prime tre squadre classificate.



L'iniziativa della cena è stata presentata dall'assessore Mercanti, che ha detto di aver avuto l'idea leggendo il libro "Ricette di integrazione" (Maria Pacini Fazzi Editore) curato dalla professoressa Gemma Giannini, presente alla conferenza stampa con l'editrice Francesca Fazzi. Si tratta di un volume realizzato dagli studenti dell'ISI Pertini contenente ricette di diversi paesi del mondo.Erano presenti alla conferenza stampa anche Matteo Franchi (Caritas), Antonella Giusti (Slow Food) e Massimo Rovai (Equinozio). Sono sponsor della caccia al tesoro D'Alessandro e Galli, Fonte Ilaria e Lucca Crea.



Per partecipare alla caccia al tesoro la quota di partecipazione è di 1 euro, mentre per i bambini sotto i 12 anni è gratis. Il modulo di iscrizione si può scaricare dal sito del comune, ma è possibile iscriversi il giorno stesso della gara. Per la cena non è richiesta l'iscrizione, ma gli organizzatori chiedono ai partecipanti di portare oltre a del cibo anche una storia a esso legata.