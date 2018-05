Cronaca



Tornano gli Incontri in San Martino, il vescovo: "Fiducia negli adolescenti"

sabato, 5 maggio 2018, 14:19

di Eliseo Biancalana

Guardare agli adolescenti con fiducia e speranza, nonostante i recenti fatti di cronaca. È l'invito rivolto dall'arcivescovo di Lucca, monsignor Italo Castellani, durante la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione degli "Incontri in San Martino": tre appuntamenti culturali che quest'anno sono dedicati alla cosiddetta "generazione z" (espressione che identifica i giovani nati dalla seconda metà degli anni Novanta al 2010).

A illustrare l'iniziativa della Curia erano presenti anche don Piero Ciardella, la dirigente dell'ufficio scolastico di Lucca e Massa Carrara, Donatella Buonriposi e alcuni insegnanti. Il liceo scientifico Antonio Vallisneri, l'istituto di istruzione superiore Carrara – Nottolini – Busdraghi e il polo scientifico tecnologico professionale Fermi – Giorgi hanno collaborato alla realizzazione di una ricerca nazionale condotta dall'Osservatorio Giovani dell'Istituto Toniolo di Milano, i cui risultati sono confluiti nel volume "Generazione Z. Guardare al mondo con fiducia e speranza" (Vita e Pensiero). In ogni istituto, sono stati somministrati dei questionari a cinque classi (dalla prima alla quinta), con il consenso dei genitori (la ricerca ha coinvolto anche gli studenti che non frequentano l'insegnamento di religione cattolica). A sottoporre agli alunni i questionari sono state le insegnanti di religione, professoresse Antonella Benelli, Ada Matraia e Elena Mazza, coadiuvate dalla professoressa Catia Abbracciavento. Degli esiti della ricerca si parlerà agli "Incontri in San Martino".

Come spiegato da don Ciardella, gli "Incontri in San Martino" sono l'occasione per la diocesi di Lucca di riflettere su temi di interessi comune. Il vescovo ha sottolineato la sua attenzione verso i giovani, a cui ha riconosciuto qualità quali l'affettività, la riflessività e la responsabilità. Ha anche richiamato genitori, preti e insegnanti alla necessità di svolgere la loro missione educativa. Buonriposi ha colto l'occasione per sottolineare l'importante ruolo degli insegnanti di religione nelle scuole.

Questo il calendario degli incontri, che avranno tutti per relatori dei membri dell'Osservatorio Giovani. Si parte l'11 maggio con "Guardare agli adolescenti con fiducia e speranza", relatrice Sara Alfieri (dottore di ricerca in psicologia presso l'Università Cattolica). Il 18 maggio sarà la coordinatrice dell'Osservatorio, Paola Bignardi, a parlare del tema "Educare gli adolescenti". Ultimo appuntamento il 25 maggio, con "Scuola e sviluppo umano degli adolescenti", con il professor Diego Mesa, sociologo della famiglia e dell'infanzia presso l'Università Cattolica. Tutti gli appuntamenti si tengono il venerdì alle 21 presso il Salone dell'Arcivescovado.