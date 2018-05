Cronaca



Tragico scontro tra un'auto e una moto, muore un giovane di 27 anni

venerdì, 11 maggio 2018, 22:12

di tommaso boggi - andrea cosimini

Un terribile schianto tra una moto e un'auto che è costato la vita ad un giovane motociclista di Bagni di Lucca, Rudy Biagioni, di soli 27 anni.



La tragedia si è consumata questa sera, alle 20.15, sulla via Nazionale a Piano di Coreglia. Sul posto si sono dirette immediatamente l'automedica di Barga e un'ambulanza della misericordia di Gallicano. Purtroppo, però, per il giovane non c'era già più nulla da fare.



Ancora tutta da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente sulla quale stanno indagando ora i carabinieri della stazione di Coreglia. Da una prima e sommaria ricostruzione, però, pare che i due mezzi procedessero in direzione Lucca, la macchina davanti e la moto dietro, quando, all'improvviso, l'auto avrebbe fatto per svoltare in via Traversa e la moto avrebbe preso in pieno il veicolo, venendo sbalzata di oltre dieci metri e finendo la sua corsa sul marciapiede sul lato sinistro della strada.



Non risultano altri feriti nello scontro.



La moto, che probabilmente andava ad alta velocità, è finita 5-6 metri oltre il corpo del conducente sfondando addirittura due dissuasori al lato della strada. Si tratta di un'Aprilia che, a seguito dell'impatto, è andata completamente distrutta. La macchina invece è andata danneggiata sul lato sinistro della parte anteriore.



La strada è rimasta bloccata per un tratto di circa 150 metri.