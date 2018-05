Una donna di 65 anni la rapinatrice della farmacia Tutino a S. Maria del Giudice

Altri articoli in Cronaca

martedì, 8 maggio 2018, 13:23

Un'invasione (buona) di arancione sta per abbattersi sulla provincia di Lucca. Oltre 1000 volontari toscani dell'Anpas prenderanno infatti parte ai May Days, la kermesse delle pubbliche assistenze, in programma da venerdì 11 maggio fino a domenica. L'iniziativa è stata presentata stamani presso la sede della Croce Verde in viale Castracani

martedì, 8 maggio 2018, 12:50

Il congresso della Uil Fpl di Lucca che si è svolto giovedì all'hotel Bixio di Lido di Camaiore ha confermato segretario provinciale Pietro Casciani, al termine di un'assemblea molto partecipata a cui hanno preso parte oltre 70 delegati provenienti da tutti i settori della funzione pubblica, enti locali, terzo settore...

martedì, 8 maggio 2018, 12:02

Il testo normativo non veniva aggiornato dal 1943. La proposta è passata oggi in giunta e inizierà il suo percorso nella commissione consiliare 'statuto e regolamenti' per poi approdare in consiglio comunale. L'assessore Raspini: “Vogliamo costruire il Regolamento attraverso un ampio dibattito con la città”

lunedì, 7 maggio 2018, 20:39

Tentata rapina alla farmacia Tutino Ranzani di Santa Maria Del Giudice, sulla via Nuova per Pisa. Una donna è entrata nel negozio verso le 16.10 di oggi, minacciando il personale con un cacciavite e chiedendo l'incasso

lunedì, 7 maggio 2018, 18:52

Dalle parole ai fatti e così, l'altra sera, c'è stato un inizio di rissa tra alcuni militanti di un sodalizio sportivo popolare e alcuni simpatizzanti di destra più o meno estrema

lunedì, 7 maggio 2018, 13:27

Dall'11 al 13 maggio Lucca si tinge dei colori del volontariato. Sono centinaia le associazioni che animeranno l'ottava edizione del Festival del Volontariato in Piazza Napoleone. Per la prima volta nella sua storia, la rassegna della solidarietà divenuta un punto di riferimento a livello nazionale scende in piazza e moltiplica...