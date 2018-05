Cronaca



You Pol, l'app della polizia contro bulli e spacciatori

martedì, 15 maggio 2018, 15:29

di barbara ghiselli

Presentata ufficialmente presso il provveditorato degli studi di Lucca, “YOUPOL” la nuova App della Polizia di Stato, scaricabile direttamente sullo smartphone da Apple Store e Play Store, che consente di inviare segnalazioni alla sala operativa della questura, anche in via anonima, se si è testimone o si è venuto a conoscenza di episodi di bullismo o traffico di stupefacenti.

Alla conferenza stampa erano presenti il questore Vito Montaruli, il commissario Fabio Scalisi, il capo della Mobile Silvia Cascino, la dirigente del'ufficio scolastico territoriale di Lucca e Massa Carrara Donatella Buonriposi, i dirigenti scolastici Cesare Lazzari, Daniela Venturi e Massimo Fontanelli oltre ai rappresentanti della consulta degli studenti.

“Sono veramente soddisfatta di questa iniziativa – ha dichiarato Buonriposi – dato che questa applicazione per smartphone permette agli studenti delle scuole di segnalare in modo veloce e facilmente intuitivo i casi di bullismo che avvengono nelle scuole ma anche fuori di esse. Per far conoscere sempre più ai ragazzi questa applicazione è mia intenzione promuovere incontri negli istituti superiori ed in seguito anche in quelli comprensivi in modo che “YOUPOL ” venga diffusa sempre più”.

Il questore Vito Montaruli ha poi fatto presente che la Polizia di Stato, da sempre impegnata nella formazione civica dei ragazzi, con YouPol desidera coinvolgere sempre più gli adolescenti e responsabilizzarli sul rifiuto del consumo della droga e di ogni forma di violenza, realtà che troppo spesso restano sommerse e che sono fonte di emarginazione e grande sofferenza.

“Vorremmo andare scuola per scuola – ha dichiarato Montaruli – per spiegare ai ragazzi dettagliatamente come si usa l'applicazione e l'importanza di usare questo strumento in modo corretto. Voglio inoltre ricordare che YouPol nasce per consentire ad ogni cittadino, giovane e meno giovane (quindi non solo studenti), di concorrere al miglioramento della vivibilità del territorio e della qualità della vita, perchè c’è bisogno di cittadini sempre più consapevoli e che si facciano partecipi del sistema sicurezza e proprio per questo ci auguriamo che l'applicazione venga usata da tutti”.

Montaruli ha poi spiegato che l'applicazione è uno strumento immediato per prevenire i fenomeni di bullismo e di spaccio di sostanze stupefacenti che affianca le altre modalità di segnalazione già esistenti (come ad esempio la classica telefonata al 113.

Il commissario Scalisi ha ribadito che YOUPOL può essere scaricata in modo semplice e veloce tramite lo store del proprio smartphone e l’utente avrà la possibilità di inviare due tipi di segnalazione: bullismo e stupefacenti alle quali potrà allegare delle foto che riguardano la segnalazione.

L’utente potrà inviare segnalazioni come utente registrato, quindi con nome, cognome e dati di geolocalizzazione oppure in modalità anonima.

Dalla stessa applicazione, tramite pulsanti dedicati sarà possibile effettuare sia la chiamata al 113 che l’invio di sms.

Scalisi ha poi ricordato con dati alla mano,che dall’avvio del progetto fatto in modo sperimentale (quattro mesi fa) ad oggi, i download effettuati sono stati più di 118.mila, le segnalazioni per casi di bullismo 1152, quelle per uso di sostanze stupefacenti 2132, per un totale di circa 3283 segnalazioni giunte in questura soloattraverso l’uso di YouPol.