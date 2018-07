Attaccata da decine di meduse: in ospedale pallavolista 25enne di Lucca

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 30 luglio 2018, 15:20

Una presa di posizione netta, quella della Uil Fpl Medici, che incalza i vertici dell'Asl per la mancanza di trasparenza e comunicazione

lunedì, 30 luglio 2018, 13:49

Furti, spesso a commissione, in attività commerciali della Lucchesia e uso di sostanze psicotrope: questa è l'accusa con cui sono state fermate a vario titolo sei persone, cinque rumeni ed un albanese

lunedì, 30 luglio 2018, 10:51

Stefano Vinci del negozio “Pesi e Vinci”, con sede in piazza Bernardini, interviene per segnalare alcuni disagi legati all'inizio dei lavori di asfaltatura della piazza e per fare alcune riflessioni sul rendering del progetto

domenica, 29 luglio 2018, 12:18

Episodio movimentato nella serata di sabato sera, poco prima delle 21, al supermercato Esselunga di San Concordio, dove un taccheggiatore, un uomo di circa 45 anni, pare sia stato sorpreso dai vigilanti a rubare un oggetto di elettronica dagli scaffali, e dove una volta fermato dagli stessi per il necessario...

sabato, 28 luglio 2018, 16:54

Appassionati, curiosi, grandi e piccini si sono ritrovati spontaneamente sulle Mura urbane, zona Baluardo di San Paolino, per osservare il fenomeno più atteso dell’estate 2018

sabato, 28 luglio 2018, 13:51

Giovedì 2 agosto, alle 10, a Vecoli, gli ospiti della comunità realizzata e gestita dal CEIS presenteranno al pubblico i lavori di miglioramento della struttura da loro utilizzata: edifici cinquecenteschi adiacenti alla coeva chiesetta, ed è grazie ad importanti contributi della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e dell’IKEA che...