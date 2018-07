Cronaca



Boldrini, Aldo Grandi sospeso per tre mesi

giovedì, 19 luglio 2018, 19:48

Il terzo collegio di disciplina dell'ordine territoriale del Lazio, dopo aver preso in esame il procedimento a carico del giornalista Aldo Grandi riguardante l'articolo datato 28 luglio 2017 apparso sulla Gazzetta di Viareggio con un editoriale nel quale si augurava la morte all'onorevole Laura Boldrini all'epoca presidente della Camera, pervenuto con prot. n. 5 del 18 gennaio 2018, Ctd, assegnato a questo collegio con prot. n. 6 del 6 febbraio 2018, procedeva all'esame di altro fascicolo a carico dello stesso Aldo Grandi, per nuovo articolo apparso sulla Gazzetta di Lucca in data 14 giugno 2018, con il quale il giornalista notiziava di aver ricevuto un esposto, sempre per lo stesso motivo, nel quale ribadiva 'ancora una battaglia..., nessuna pietà e nessuna marcia indietro', firmato Aldo Grandi.

Per prima cosa il collegio provvedeva a riunire i due procedimenti trattandosi del medesimo incolpato e per lo stesso fatto. Pertanto il terzo collegio provvedeva a notificare contestazione disciplinare al giornalista Aldo Grandi, in relazione all'addebito agli articoli 2 e 48 della legge n. 69 del 1963 per aver contravvenuto alle norme sulla deontologia professionale. E fissando l'audizione del 14 giugno 2018, ore 11, presso la sede dell'ordine regionale dei giornalisti del Lazio, in via della Torretta 36, con invito a nominarsi un difensore di fiducia, a depositare istanze difensive ed estrarre le copie di quanto contenuto nei fascicoli di ufficio.

Per la medesima data venivano convocati due testi, Severiano Paoli e Luigi Briganti alle ore 11. Detti inviti venivano inviati con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Alla data prefissata il Grandi rimaneva contumace senza peraltro fornire nessuna giustificazione. Stessa cosa faceva il teste Severiano Paoli. Alle ore 11, come stabilito, si presentava il signor Luigi Briganti, il quale sentito in merito all'esposto avanzato, nel confermare quanto sostenuto nella lagnanza a sua firma, precisava che per quanto attiene all'articolo della Gazzetta di Lucca nel quale l'autore si augurava la morte della presidente della Camera, il teste precisava che 'il medesimo sdegno lo avrei provato se tali frasi fossero state riferite a un qualsiasi altro cittadino'. Ribadiva inoltre che lo stesso Grandi, dopo aver ricevuto una prima comunicazione dall'ordine nazionale giornalisti in data 30 agosto 2017 e a lui inviata per conoscenza, nello stesso giorno il Grandi precisava, fra l'altro in un editoriale sulla Gazzetta di Lucca: 'Continuerà la sua battaglia senza pietà e nessuna marcia indietro', di cui allegava fotocopia sottoscritta.

Alla luce di queste dichiarazioni, non essendosi presentato l'altro testimone, il collegio riteneva sufficientemente provato l'addebito contestato al giornalista Aldo Grandi e pertanto rinunciava all'audizione dello stesso teste. Di conseguenza, sentito il consigliere relatore e votato all'unanimità, il collegio ritiene che vada affermata la responsabilità dell'addebito contestato a Grandi comminando una sanzione proporzionata alla gravità del fatto e ritenuta equa in mesi tre di sospensione dalla professione.