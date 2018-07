Cronaca



Chiude il Museo della Liberazione, in arrivo nuovi musei, caffetteria e un bookshop

martedì, 31 luglio 2018, 12:47

di eliseo biancalana

Saranno sospese da domani le attività del museo della Liberazione a Palazzo Guinigi. Lo ha annunciato in commissione cultura il sindaco Alessandro Tambellini. Il palazzo sarà infatti oggetto di un importante intervento di ristrutturazione.



La ristrutturazione del Palazzo avverrà avvalendosi di fondi europei, nell'ambito del progetto "Il Medioevo in Toscana: la via Francigena". Il progetto è già stato presentato in regione ed è stato illustrato in commissione dal dirigente comunale Giovanni Marchi. Il nuovo Palazzo avrà un unico ingresso dal quale si sarà immessi dentro il giardino interno. Al piano terreno saranno allestiti un bookshop e una piccola caffetteria. Il primo piano è destinato al museo della città, e ospiterà un allestimento dedicato al Volto Santo e alla via Francigena. Al secondo, spazio a un museo didattico realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Al terzo l'accesso alla Torre.



L'amministrazione ha intanto deciso di sospendere l'attività del museo. Non è escluso che nel palazzo ristrutturato possa esserci anche un'area dedicata alla Liberazione, ma la prospettiva è quella di realizzare un museo della memoria a Palazzo Ducale. In commissione sono emerse alcune criticità in merito all'attuale situazione del museo. Il comune attende di riceverne dal custode le chiavi e vuole valutare il reale valore storico dei cimeli lì contenuti, armi comprese.



Perplessità sulla vicenda sono state espresse dalle minoranze. "Il fatto scandaloso è il metodo con cui si arriva alla chiusura del museo, senza discuterne come da noi richiesto in commissione" ha infatti commentato Marco Martinelli (Forza Italia).