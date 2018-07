Cronaca



Colluttazione tra guardia e taccheggiatore, scompiglio al supermercato prima della chiusura

domenica, 29 luglio 2018, 12:18

di gabriele muratori

Episodio movimentato nella serata di sabato sera, poco prima delle 21, al supermercato Esselunga di San Concordio, dove un taccheggiatore, un uomo di circa 45 anni, pare sia stato sorpreso dai vigilanti a rubare un oggetto di elettronica dagli scaffali, e dove una volta fermato dagli stessi per il necessario controllo, ha dato in escandescenza originando una zuffa con le guardie stesse.



Una volta poi immobilizzato dagli addetti della sicurezza del supermercato, l'uomo è stato affidato alla volante della polizia intervenuta immediatamente per prenderlo quindi in consegna e trarlo in arresto.



Sul posto è poi intervenuta l'auto medica assieme all'ambulanza della Misericordia di Lucca per medicare le ferite riportate dal vigilante e quindi trasferirlo al pronto soccorso San Luca, come avvenuto poi subito dopo anche per il fermato.