Dal 2 al 6 agosto le celebrazioni per il 74° anniversario della morte di don Aldo Mei

martedì, 31 luglio 2018, 15:05

di eleonora pomponi coletti

A 74 anni di distanza viene ricordato, con una serie di importanti eventi dislocati tra Lucca, Capannori e Pescaglia, il sacrificio del sacerdote simbolo della resistenza, Don Aldo Mei.

Le celebrazioni che avranno inizio il 2 agosto Fiano (comune di Pescaglia) sono state illustrate questa mattina a Palazzo Ducale alla presenza del consigliere provinciale Lucio Pagliaro, dell’assessore alla Continuita’ storica del Comune di Lucca Ilaria Vietina, dell’assessore Francesco Cecchetti per il Comune di Capannori, del Sindaco di Pescaglia Andrea Bonfanti, di Luciano Luciani in rappresentanza dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’eta’ contemporanea della provincia di Lucca e di Don Lucio Malanca, per la diocese di Lucca.

Sara’ quindi un dialogo tra Silvia Petitti e Umberto Palagi sul tema “Don Aldo e Fratel Arturo: amanti di Dio e servi dell’uomo” ad aprire la serie di eventi il 2 agosto alle ore 21.00 presso la Chiesa Parrocchiale di Fiano.

Alle 18.00 del 3 agosto è invece prevista una passeggiata sul Sentiero della Pace e della Memoria che da Pescaglia porta fino a Monte Acuto (mentre tutti I giorni, a partire dal 3 e fino al 5 agosto sara’ possibile visitare la Chiesa parrocchiale di Fiano): sempre il 3 agosto, ma alle ore 21.30, presso Villa Bottini a Lucca, seguirà la proiezione (con ingresso gratuito) del film “Alla luce del sole” di Roberto Faenza.

Il 4 agosto, giorno in cui cade l’anniversario della morte di Don Aldo Mei, la serie di eventi prevista inizierà con la celebrazione della Santa Messa, alle ore 10 nella Chiesa della Santissima Trinità in via Elisa, in memoria di Don Aldo Mei, al termine della quale sarà deposta una corona sul monumento commemorativo sugli spalti delle Mura urbane: alle ore 18 poi verrà celebrata una seconda messa in memoria del sacerdote nella Chiesa di Fiano.

Il momento centrale della rassegna e’ previsto per le ore 21, nella Casa del Boia a Lucca, con una lettura scenica sulla figura di Monsignor Torrini, che fu Arcivescovo di Lucca ai tempi di Don Aldo Mei, dal titolo “erano come figli”, eseguita dall’attore lucchese Marco Brinzi, a cura di Luciano Luciani; il testo si divide in due diverse parti drammatiche e temporali: nella prima parte vengono rievocati gli ultimi giorni prima dell’esecuzione del sacerdote, mentre nella secoda viene ripercorso il mese successive alla morte di Don Aldo.

L’iniziativa si concluderà con una fiaccolata al monumento commemorativo del sacerdote alla quale saranno presenti I camminatori di Ruota che partiranno nel pomeriggio dal paese natale di Don Aldo Mei per arrivare alla Casa del Boia in serata.

Il giorno 5 e 6 agosto infine, sarà replicata la lettura scenica, il 5 alle ore 21 nel piazzale della Chiesa parrocchiale di Fiano, ed il 6 a Ruota (Comune di Capannori) alle ore 21.15.

Da sempre ricordare il passato e’ fondamentale per affrontare il futuro con consapevolezza; ricordare la morte di Don Aldo Mei è ricordare una pagina dolorosa come quella della resistenza; tema della resistenza che verrà affrontato nuovamente nel mese di settembre, durante il quale si svolgeranno una serie di eventi legati alla liberazione della città di Lucca, eventi che vedranno di nuovo celebrata la figura di Don Aldo Mei.

INFO: Provincia di Lucca – tel. 0583-417481 – email scuolapace@provincia.lucca.it