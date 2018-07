Cronaca



Deve scontare una pena di otto mesi e sette giorni di reclusione: ai domiciliari Raul Lebbiati

giovedì, 26 luglio 2018, 14:52

Nella mattinata odierna la squadra mobile della questura di Lucca ha tratto in arresto, in ottemperanza all’ordine di esecuzione emesso dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Lucca - ufficio esecuzioni -, Raul Lebbiati in quanto deve scontare una pena detentiva di mesi 8 e sette giorni di reclusione a seguito di condanne riportate per reati predatori.

Raul Lebbiati è noto per essersi reso, nel tempo, responsabile di diversi furti in abitazione e su autoveicoli; in alcune circostanze è stato arrestato dal personale di Lucca in flagranza di reato.

A Lebbiati è stata concessa la detenzione domiciliare.