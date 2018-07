Due esposti contro Aldo Grandi: bocciati

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 18 luglio 2018, 18:29

Dopo una lunga attesa gli autotrasportatori hanno finalmente gli importi delle deduzioni forfetarie di spese per l’anno scorso. Importi che hanno purtroppo allarmato ulteriormente le imprese della provincia di Lucca dove il settore è stato uno dei più colpiti dalla crisi economica

mercoledì, 18 luglio 2018, 16:47

Si sono aperti oggi tre cantieri della Geal, la società che gestisce il servizio idrico nel comune di Lucca, a Sant'Alessio, sulla via del Brennero e sulla via di Tiglio. Il primo consiste in un'importante estensione della fognatura, mentre sulla via di Tiglio e via del Brennero verranno sostituiti due...

mercoledì, 18 luglio 2018, 14:21

Ecco il progetto definitivo per la ristrutturazione dei tre edifici Erp e degli spazi comuni circostanti. La ristrutturazione coniugherà la qualità dell'abitare alla sostenibilità ambientale

mercoledì, 18 luglio 2018, 12:39

Si svolgerà sabato 21 luglio alle ore 10, nella via a lui intitolata, vicino al Palazzetto dello sport di via delle Tagliate, la cerimonia in memoria di Anselmo Marchi, nato a Lucca l’8 giugno 1920 e insignito della medaglia d’oro al valor militare

mercoledì, 18 luglio 2018, 09:55

“L'amore non conta i cromosomi”, l'Associazione, presieduta da Sabrina Cattaneo, costituitasi nel 2016 a seguito dell'unione di alcune famiglie con sindrome di Down ha varato il progetto “Pronti a correre”

martedì, 17 luglio 2018, 19:59

Disavventura oggi pomeriggio per una famiglia di turisti neo-zelandesi. Avevano appena acquistato il gelato in un locale di corso Garibaldi. In tre al pronto soccorso