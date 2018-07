Cronaca



Furti e ricettazione: si allarga l'inchiesta sulla 'Banda dell'acetilene'

lunedì, 30 luglio 2018, 13:49

di Andrea Salerno

Furti, spesso a commissione, in attività commerciali della lucchesia e uso di sostanze psicotrope: questa è l'accusa con cui sono state fermate a vario titolo sei persone, cinque rumeni ed un albanese. Di questi, tre erano già in carcere, poiché sono gli stessi che si erano resi protagonisti di un tentato colpo ad un bancomat a Prunetta, nella provincia di Pistoia. Si tratta di Costantin Hosu, di 36 anni, Ilie Bogdan Popescu, 33 e Costantin Cretu, di 29. Gli altri sospettati sono stati sottoposti all'obbligo di dimora, poiché accusati di complicità nei furti. Oltre ad essi, è stato denunciato un cittadino italiano, titolare di un'impresa di autotrasporti.

“I componenti della banda – ha esordito il questore di Lucca, Vito Montaruli – erano dei professionisti, specializzati in colpi a danno di esercizi commerciali. È interessante notare come questi fossero in contatto con un titolare di una impresa commerciale. Ciò fa supporre che ci sia una più ampia 'zona grigia' concernente eventuali attività di ricettazione su cui far luce”.

I malviventi studiavano a fondo i futuri obiettivi, non lasciando nulla al caso. Essi si muovevano sempre con vetture rubate, che venivano parcheggiate a svariati chilometri dal luogo del misfatto. In seguito, dopo essersi cambiati d'abito, raggiungevano il posto a piedi. Una volta portato a termine il furto, nascondevano la refurtiva nelle vicinanze, si cambiavano nuovamente i vestiti e si davano alla fuga. Infine, il giorno successivo, provvedevano a recuperare il maltolto.

“La banda si è resa protagonista di innumerevoli furti, molti dei quali nei dintorni di Lucca ed uno a Massarosa – ha spiegato il commissario Silvia Cascino -. Prima e dopo gli atti criminosi, il gruppo era solito consumare stupefacenti per darsi coraggio”.

I colpi imputati ai soggetti in questione, come detto, sono molti. Il primo è datato 16 febbraio 2018; in questo caso, in un cantiere a Lucca, vi fu un tentativo di sottrazione di una betoniera, con conseguente arresto in flagranza di reato di Ilie Bogdan Popescu.

Il 12 aprile è la volta di un negozio di telefonia a Massarosa. I malviventi penetrarono nell'edificio da un buco nel tetto dello stabile, ma la merce a cui erano interessati era stata chiusa in cassaforte dal proprietario, in passato già vittima di furto.

Il 13 aprile, presso un ingrosso di articoli per l'igiene intima, portarono via merce per un valore complessivo di circa 3mila euro. Non contenti, durante il tragitto di ritorno, si impossessarono di un decespugliatore.

Il 20 di aprile, rubarono una saldatrice ed un'idropulitrice da un magazzino di caldaie.

Il 28 aprile, dopo essersi aperti la strada con una mola, entrarono in un bar di Sant'Alessio, forzarono alcune video slot e rubarono generi sottoposti a monopolio statale, per circa 6mila euro di valore.

Il 9 maggio, su commissione, sottrassero 25 condizionatori in un magazzino di Lucca, per 8mila euro di valore.

Da ultimo, il 16 maggio 2018, presso una torrefazione lucchese, si impadronirono di ben 100 chilogrammi di caffè e di mille bustine di tè.

“In svariate occasioni – ha precisato la dottoressa Cascino - siamo riusciti a prelevare la refurtiva e restituirla ai legittimi proprietari, prima che i malviventi tornassero sul posto a recuperarla. Grazie alla tempestività dell'intervento, nella banda si erano venute a creare delle tensioni, ed i membri sospettavano che tra di loro ci fosse qualcuno che sottraeva la merce. Proprio questi attriti, li hanno persuasi a cambiare obiettivi, perciò si sono concentrati sul bancomat di Prunetta, che gli ha portati all'arresto il 22 giugno scorso”.

Grazie al lavoro della questura, dunque, si è risaliti a numerosi furti messi in atto da alcuni componenti della 'Banda dell'acetilene', che potevano contare sull'appoggio di altri soggetti che aiutavano a progettare i colpi e a ricettare l'eventuale refurtiva.