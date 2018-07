Cronaca



Furti in abitazione e rapina, arrestato giovane albanese

giovedì, 19 luglio 2018, 14:25

di barbara ghiselli

E' stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare della procura di Lucca nei confronti del 26enne albanese, Flori SeJdini, per una rapina impropria a Lammari .Tutto questo è stato possibile grazie ad una pronta ed accurata indagine da parte del comando dei carabinieri della provincia di Lucca. Sejdini, che era già stato arrestato precedentemente per tre furti in abitazioni nel comune di Capannori, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale, è stato ritenuto così colpevole anche della rapina impropria avvenuta a Lammari il 30 marzo.

Cosa successe il 30 marzo precisamente? Una coppia di coniugi, dopo aver ricevuto una segnalazione di allarme, segno che qualcuno si era introdotto nella loro casa, decise di tornare presso la propria abitazione per controllare. Arrivati lì i proprietari trovarono tre banditi che, invece di scappare immediatamente dopo essere stati scoperti, aggredirono la coppia e solo in seguito si diedero alla fuga. Fuggiti a bordo di una Clio Nera risultata rubata, i rapinatori furono intercettati dai carabinieri presenti numerosi nella Piana per un servizio straordinario di controllo del territorio. Individuati così dai carabinieri, i tre malviventi dopo un altro tentativo di furto a Lunata ( avvenuto nella stessa notte dopo la rapina impropria di Lammari), per guadagnarsi la fuga tagliarono la strada alla gazzella dei carabinieri provocando un incidente, per poi abbandonare l'auto e scappare a piedi nei campi facendo perdere le proprie tracce.

I carabinieri coordinati dal maggiore Trombetta però in possesso dell'auto dei malviventi hanno fatto sulla stessa indagini scientifiche e hanno così rinvenuto, all'interno della Renault Clio, oltre a vari oggetti, frutto di furti in varie abitazioni, un' impronta del Sejdini sulla portiera del conducente.

Durante l'indagine sono stati inoltre controllati da parte dell'Arma i tabulati telefonici del Sejdini.

Grande soddisfazione da parte del procuratore Pietro Suchan che ha affermato alla conferenza stampa: “ Una banda come questa va annientata dal punto di vista giuridico in modo che non possa più continuare a delinquere. Il mio plauso all'attività intensa e mirata dei carabinieri che hanno permesso di arrivare a questo risultato”. Il sostituto procuratore Elena Leone ha ricordato che le indagini continuano naturalmente per scoprire il nome degli altri due malviventi complici della rapina di Lammari e assicurarli così alla giustizia e, a proposito di questo SeJdini sarà interrogato infatti dagli inquirenti nelle prossime ore.