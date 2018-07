Cronaca



Gattino di un giorno rimane intrappolato in un tubo: intervengono i vigili del fuoco

venerdì, 20 luglio 2018, 15:12

Brutta avventura per un gattino di appena un giorno: il cucciolo era entrato all'intero di un tubo di scarico delle acque piovane di una casa in ristrutturazione e se la sarebbe vista davvero brutta se non fossero intervenuti i vigili de fuoco. Intorno alle 21 la squadra è intervenuto in via Turati a Sant'Anna. I vigili hanno lavorato per circa due ore per poter liberare il gatto, poiché hanno dovuto demolire parte della massicciata posta sopra la tubazione. Una volta liberato, il piccolo micio è stato affidato al personale del canile di Pontetto che se ne prenderà cura.