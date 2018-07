Cronaca



Giovane coppia con lo scooter finisce fuori strada: grave un 19enne

giovedì, 26 luglio 2018, 17:30

di gabriele muratori

Brutto incidente stradale questo primo pomeriggio a San Macario in Piano, poco prima delle ore 15 sulla via Sarzanese, di fronte al Bar "La Salute" nei pressi del bivio per Chiatri. Una giovane coppia su uno scooter, mentre procedeva verso Lucca, è andata fuori strada per poi finire a sbattere violentemente contro un palo della luce al bordo della carreggiata, posto esattamente all'incrocio tra la via Sarzanese con la via per Corte Morodimillo.

Nel tremendo impatto e nella rovinosa caduta a terra, i due ragazzi hanno riportato una serie di traumi, tanto che per il ragazzo è stato necessario l'intervento del Pegaso3 della regione Toscana per l'immediato trasporto al vicino ospedale di Cisanello.

Intervenute subito due ambulanze da Lucca, la Croce Verde e la Misericordia, che insieme al medico e infermiere dell'auto-medica hanno provveduto a soccorrere i due feriti sempre rimasti coscienti.

La ragazza di 18 anni che guidava lo scooter, pare abbia riportato una serie di traumi seri, ma tali da non destare preoccupazioni particolari, mentre il ragazzo di 19 anni che stava dietro, ha invece riportato un brutto colpo alla spalla destra e un trauma facciale e alla nuca, per il quale è stato appunto predisposto il veloce trasferimento, in codice rosso, all'ospedale pisano da parte dell'elicottero Pegaso3 che è atterrato nel terreno adiacente la strada. Sul posto è intervenuta poi la polizia stradale per effettuare i rilievi e cercare di capire la dinamica di quanto accaduto.