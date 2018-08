Cronaca



In 170 da Lucca a Roma per il Papa. Don Gilberto: "Pellegrinaggio, metafora della vita"

lunedì, 13 agosto 2018, 16:07

di eliseo biancalana

Sono stati circa 170 i giovani lucchesi, tra i 16 e i 25 anni, che si sono recati in pellegrinaggio a Roma per l'incontro con Papa Francesco al Circo Massimo. Un'iniziativa organizzata in vista del "Sinodo dei giovani" che si terrà a ottobre per discutere le problematiche del mondo giovanile. "Il pellegrinaggio è una metafora della vita – ha spiegato a La Gazzetta di Lucca don Gilberto Filippi, responsabile della Pastorale Giovanile –: è mettersi in cammino verso una meta".

Per una parte dei giovani, circa 90, il pellegrinaggio è partito l'8 agosto. I ragazzi si sono recati a piedi fino a Pistoia, per rendere omaggio alle reliquie di San Giacomo, custodite nella Cattedrale. Insieme con loro erano presenti altre centinaia di giovani provenienti dal resto della Toscana. La sera del 10 si è tenuto un momento di festa animato dalla musica della rock band cattolica "Reale". I giovani hanno alloggiato ospitati dalla diocesi di Pistoia e il giorno dopo hanno ripreso in pullman il viaggio verso Roma. Sono quindi arrivati nella Città Eterna l'11 agosto. Nel Circo Massimo si è tenuto dapprima un concerto del gruppo "The Sun" e poi, dalle 18, si è svolto l'atteso incontro con Papa Francesco. "Il Papa si è voluto mettere in ascolto, in dialogo con i giovani – ha spiegato Don Gilberto –. Anche noi durante il cammino ci siamo messi in ascolto dei giovani camminando, diventando pellegrini. E questo lo ha fatto un po' ogni diocesi d'Italia". La sera spazio alla musica con un concerto con Alex Britti, Clementino, Mirkoeilcane, i Perturbazione e la Banda Rulli Frulli. Durante la notte, nelle chiese della Capitale si sono svolti momenti di preghiera e di adorazione. La domenica i ragazzi si recati in piazza San Pietro per la messa e per l'Angelus del Papa. Infine, il ritorno a Lucca in pullman.

Oltre che da don Gilberto i giovani lucchesi sono stati accompagnati da don Jaime, don Emanuele, don Paolo e da alcuni educatori. Per il buon esito del viaggio, Don Gilberto ha voluto inoltre ringraziare la Misericordia Santa Gemma Galgani di Camigliano che ha fatto assistenza durante il pellegrinaggio fino a Pistoia, e il seminario, Silvia e don Luca, che hanno cucinato per i ragazzi.